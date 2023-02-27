الكرملين: يجب دراسة خطة الصين للسلام في أوكرانيا بالتفصيل

قالت الرئاسة الروسية، اليوم الإثنين، إن خطة الصين للسلام في أوكرانيا، والتي تدعو طرفي الصراع إلى الموافقة على التهدئة التدريجية وتحذر من استخدام الأسلحة النووية، يجب أن تخضع لدراسة تفصيلية، مع مراعاة مصالح جميع الأطراف.

ورفض المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف التعليق على تقرير إعلامي قال، إن الصين تدرس تزويد روسيا بطائرات مسيرة، بحسب وكالة "رويترز".