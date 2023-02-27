الكرملين: يجب دراسة خطة الصين للسلام في أوكرانيا بالتفصيل
قالت الرئاسة الروسية، اليوم الإثنين، إن خطة الصين للسلام في أوكرانيا، والتي تدعو طرفي الصراع إلى الموافقة على التهدئة التدريجية وتحذر من استخدام الأسلحة النووية، يجب أن تخضع لدراسة تفصيلية، مع مراعاة مصالح جميع الأطراف.
ورفض المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف التعليق على تقرير إعلامي قال، إن الصين تدرس تزويد روسيا بطائرات مسيرة، بحسب وكالة "رويترز".
والجمعة، اعتبر مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، أنّ اقتراح الصين لوضع حد للحرب في أوكرانيا "مثير للاهتمام"، غير أنه ليس خطة شاملة تؤدي إلى السلام، وفق ما أوردت "فرانس برس".
وقالت صحيفة "دير شبيغل" الألمانية في عددها الصادر الجمعة، إن الصين تعتزم بدء إنتاج مسيّرات هجومية للجيش الروسي نظرا لإمكانية استخدامها في أوكرانيا.
وقالت الصحيفة، دون ذكر مصدر، إن مفاوضات بهذا الصدد بدأت بين مسؤولين عسكريين روس وشركة تصنيع المسيّرات الصينية "شيان بينغو إنتيليجنت أفياشن تكنولوجي".