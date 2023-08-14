سفير تركي سابق: التطبيع بين أنقرة ودمشق يجري بـ"بطء"
قال سفير تركيا السابق لدى دمشق، عمر أونهون، في مقابلة مع صحيفة "الإندبندنت" في نسختها التركية، إن مسار تطبيع العلاقات بين بلاده وسوريا يأخذ منحى بطيئًا.
وذكرت "الإندبندنت" في تقرير لها أن دمشق وأنقرة كانت تربطهما علاقات وثيقة قبل اندلاع الأزمة في سوريا، وصلت آنذاك إلى أفضل مستوياتها، حيث تم اتخاذ خطوات بإعفاء المواطنين السوريين من التأشيرة التركية، واتفاقية للتجارة الحرة، وإنشاء مجلس تعاون استراتيجي رفيع المستوى بين البلدين.
واستطردت بالقول: "لكن منذ اندلاع شرارة الحرب في سوريا، بدت مواقف أنقرة بعيدة عما تأمله الحكومة السورية، حيث دعمت تركيا المعارضة التي ترفع شعارات رحيل بشار الأسد، مما أثار التوتر بين البلدين وتدهورت علاقاتهما الثنائية إلى أن وصلت حد القطيعة".
وأضافت "الإندبندنت" أنه بعد سنوات من القطيعة، لاحت في الأفق مؤخرًا مؤشرات على عودة العلاقات بين البلدين، بعد لقاء وفود من تركيا وروسيا وإيران وسوريا في الاجتماع الرباعي الذي عقد في عاصمة كازاخستان في شهر يونيو من العام الماضي.
ولفتت الصحيفة إلى أن موسكو كانت تريد من تركيا أن تكشف عن جدول زمني واضح لانسحابها من سوريا، فيما أكدت الأخيرة أن الانسحاب التركي من أراضيها هو المدخل الوحيد لأي علاقة.
وتابعت بالقول: "استمر عقد الاجتماعات الرباعية بين البلدان للبحث في عودة العلاقات بين دمشق وأنقرة على مستوى الوزراء ورؤساء أجهزة الاستخبارات، وكان آخر اجتماع رباعي في ديسمبر الماضي في موسكو، والذي حضره وزير الدفاع التركي آنذاك خلوصي أكار، ورئيس جهاز المخابرات التركي هاكان فيدان".
ولفتت "الإندبندنت" إلى تصريح الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بأنه سيلتقي مع الرئيس السوري بشار الأسد عندما يحين الوقت، فيما تساءل الرئيس السوري بشار الأسد في مقابلة مع "سكاي نيوز عربية": "لماذا نتقابل أنا وأردوغان.. لتناول المرطبات؟".
وفي هذا الإطار، أجرت "الإندبندنت" مقابلة مع السفير التركي السابق لدى دمشق عمر أونهون، والذي كان آخر من أغلق أبواب السفارة، بعدما قطعت العلاقات بين البلدين.
وقال أونهون للصحيفة إن عملية تطبيع العلاقات بين سوريا وتركيا تشهد تباطؤًا ملحوظًا بعد الانتخابات الأخيرة في تركيا.
وأضاف أن كثيرا من المسؤولين الأتراك توقفوا عن التطرق لمسألة التطبيع مع حكومة الأسد بعد الانتخابات التركية الأخيرة.
وأوضح أونهون أنه لا يمكن القول إن عملية التطبيع قد توقفت أو لم تتوقف، لكن يمكن اعتبارها فترة جديدة من العلاقات بين تركيا وسوريا، وليست عملية تطبيع للعلاقات بين البلدين.
وتعليقًا على تصريحات الرئيس السوري مع قناة "سكاي نيوز عربية"، أكد أونهون أن الأسد لم يضف شيئًا جديدًا، بل ذكر فقط نقطة خلاف رئيسية مع الحكومة السورية، وهي سحب الجيش التركي لقواته من سوريا، وهذا ما ترفضه أنقرة.
المصدر: صحيفة "الإندبندنت" بنسختها التركية