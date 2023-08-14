سفير تركي سابق: التطبيع بين أنقرة ودمشق يجري بـ"بطء"

قال سفير تركيا السابق لدى دمشق، عمر أونهون، في مقابلة مع صحيفة "الإندبندنت" في نسختها التركية، إن مسار تطبيع العلاقات بين بلاده وسوريا يأخذ منحى بطيئًا.

وذكرت "الإندبندنت" في تقرير لها أن دمشق وأنقرة كانت تربطهما علاقات وثيقة قبل اندلاع الأزمة في سوريا، وصلت آنذاك إلى أفضل مستوياتها، حيث تم اتخاذ خطوات بإعفاء المواطنين السوريين من التأشيرة التركية، واتفاقية للتجارة الحرة، وإنشاء مجلس تعاون استراتيجي رفيع المستوى بين البلدين.

واستطردت بالقول: "لكن منذ اندلاع شرارة الحرب في سوريا، بدت مواقف أنقرة بعيدة عما تأمله الحكومة السورية، حيث دعمت تركيا المعارضة التي ترفع شعارات رحيل بشار الأسد، مما أثار التوتر بين البلدين وتدهورت علاقاتهما الثنائية إلى أن وصلت حد القطيعة".

وأضافت "الإندبندنت" أنه بعد سنوات من القطيعة، لاحت في الأفق مؤخرًا مؤشرات على عودة العلاقات بين البلدين، بعد لقاء وفود من تركيا وروسيا وإيران وسوريا في الاجتماع الرباعي الذي عقد في عاصمة كازاخستان في شهر يونيو من العام الماضي.

ولفتت الصحيفة إلى أن موسكو كانت تريد من تركيا أن تكشف عن جدول زمني واضح لانسحابها من سوريا، فيما أكدت الأخيرة أن الانسحاب التركي من أراضيها هو المدخل الوحيد لأي علاقة.

وتابعت بالقول: "استمر عقد الاجتماعات الرباعية بين البلدان للبحث في عودة العلاقات بين دمشق وأنقرة على مستوى الوزراء ورؤساء أجهزة الاستخبارات، وكان آخر اجتماع رباعي في ديسمبر الماضي في موسكو، والذي حضره وزير الدفاع التركي آنذاك خلوصي أكار، ورئيس جهاز المخابرات التركي هاكان فيدان".

ولفتت "الإندبندنت" إلى تصريح الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بأنه سيلتقي مع الرئيس السوري بشار الأسد عندما يحين الوقت، فيما تساءل الرئيس السوري بشار الأسد في مقابلة مع "سكاي نيوز عربية": "لماذا نتقابل أنا وأردوغان.. لتناول المرطبات؟".