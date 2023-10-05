مصاب بالسرطان ومصارع سابق يتنافسان لخلافة مكارثي

بدأ السباق على خلافة رئيس مجلس النواب الأمريكي المعزول كيفن مكارثي يأخذ شكلاً تنافسيًا، اليوم الأربعاء، مع إعلان ستيف سكاليز، ثاني أبرز الجمهوريين في المجلس، وجيم جوردان، الخصم الرئيس للرئيس الديمقراطي جو بايدن، أنهما سيترشحان لهذا المنصب.

وقد ينضم إلى المشرعين، بضعة مرشحين آخرين في معركة قد تكون طويلة الأمد وفوضوية - على الأرجح - لشغل المنصب في المجلس الذي يتمتع فيه الجمهوريون بالأغلبية.