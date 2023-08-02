بوتين يدعو حكومة موسكو لعدم تفويت بعض المناطق الأفريقية

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إنه يتم الآن إعداد اتفاقيات تجارية مع مصر والمغرب وتونس والجزائر، مؤكدًا أنه لا يجب تفويت مناطق أخرى في أفريقيا.

وأضاف بوتين في اجتماع مع أعضاء الحكومة الروسية: "نحن نعد اتفاقيات حول مناطق تجارة حرة مع مصر والمغرب وتونس والجزائر، هذه كلها شمال أفريقيا.. هناك العديد من النقاط القابلة للتنمية في القارة، وهناك دول مثيرة للاهتمام للغاية".

وتابع: "لذلك، يجب علينا عدم تفويت مناطق أخرى.. إن القارة ضخمة ومن الواضح تمامًا، وفقًا للعديد من الخبراء، أنها ستتطور بشكل إيجابي للغاية، وستلحق بما فقدته خلال العقود الماضية".