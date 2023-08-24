النرويج تمنح أوكرانيا صواريخ مضادة للطائرات وأجهزة لإزالة الألغام
قال يوناس جار ستوره رئيس وزراء النرويج، اليوم الخميس، أثناء زيارة إلى كييف، إن النرويج سترسل لأوكرانيا صواريخ مضادة للطائرات وأجهزة لإزالة الألغام لمساعدتها في حماية إمداداتها من الغاز والطاقة.
وقالت الحكومة النرويجية في بيان، إن المنحة تشمل صواريخ طراز "IRIS-T" وأجهزة محمولة لإنشاء ممرات عبر حقول الألغام ومعدة تستخدم في إصلاح البنية التحتية الكهربائية الحيوية.
وجاء في البيان: "تقديم الدعم من خلال أنظمة الدفاعات الجوية كان حاسمًا في منع روسيا من السيطرة على المجال الجوي، وبالتالي تجنب معاناة كبيرة للمدنيين وخسائر عسكرية".
وأضاف أن الصواريخ يمكن إطلاقها من وحدات تبرعت بها السويد.
من جهة أخرى، قالت وزارة الدفاع الروسية، إنها أرسلت طائرة من طراز "ميج-31" لاعتراض طائرة عسكرية نرويجية فوق بحر "بارنتس" بالقرب من الحدود بين البلدين عند القطب الشمالي، وهو الحادث الثاني من نوعه خلال يومين والثالث هذا الشهر.
وأضافت الوزارة في بيان، أن الطائرة النرويجية اقتربت من المجال الجوي الروسي لكنها ابتعدت بعد ذلك بعد اقتراب الطائرة الروسية.
وتدهورت العلاقات بين روسيا والنرويج، الدولة العضو في حلف شمال الأطلسي والتي تشترك مع روسيا في حدود قصيرة في القطب الشمالي، منذ أن أرسلت موسكو عشرات الآلاف من القوات إلى أوكرانيا في 24 فبراير/ شباط 2022.
وكانت وزارة الدفاع الروسية قد قالت في وقت سابق، إنها أرسلت طائرات مقاتلة لاعتراض طائرات نرويجية في 14 أغسطس/ آب ثم مرة أخرى، أمس الأربعاء.