ميلوني: هجوم حماس ما كان ليحصل لولا الحرب الروسية الأوكرانية

قالت رئيسة الوزراء الإيطالية جيورجيا ميلوني، التي تزور العاصمة الأوكرانية، اليوم السبت، إن هجوم السابع من أكتوبر الذي شنته حماس ضد إسرائيل، ما كان ليحصل لولا الحرب التي شنتها روسيا ضد أوكرانيا.

وقالت ميلوني في مقابلة مع صحيفة "إيل جورنال" على هامش الزيارة: "لو لم تقم روسيا بغزو أوكرانيا، لما كانت حماس - على الأرجح - ستشن مثل هذا الهجوم على إسرائيل".

وأكدت ميلوني أن إنهاء الصراع في أوكرانيا، وتحقيق "السلام الدائم والعادل"، هدفان يجب بذل الطاقة من أجلهما.

وخلال حفل تكريم الجنود الأوكرانيين الذين خاضوا معركة مدينة هوستوميل، قالت ميلوني إن "هذه الأرض هي قطعة من وطننا، وسنقوم بدورنا في الدفاع عنها".

وخاطبت الجنود قائلة: "هذا المكان هو رمز فشل موسكو وفخر أوكرانيا. هذا المكان يذكرنا بأن هناك شيئًا أقوى من الصواريخ والحرب، إنه حب الأرض والحرية".

وأكدت ميلوني مرة أخرى قرب روما من كييف، خاصة كرئيسة لمجموعة السبع.

وقالت إنه سيتم، اليوم، التوقيع على الضمانات الأمنية "لأننا نعتقد أننا في أوكرانيا نقاتل أيضًا من أجل حريتنا ومصلحتنا الوطنية".

وفي الذكرى الثانية لبدء الحرب في أوكرانيا، وصلت ميلوني إلى كييف لعقد أول اجتماع، هذا العام، لمجموعة السبع التي تترأسها، عبر الفيديو بحضور الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي.