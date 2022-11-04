وزير الخارجية الإيراني: يا سيد بايدن توقف عن تصرفاتك المنافقة

كتب وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، اليوم الجمعة، على تويتر: "يا سيد بايدن، توقف عن تصرفاتك المنافقة" ردا على تعهد الرئيس الأمريكي جو بايدن "بتحرير إيران".

وقال أمير عبد اللهيان في تغريدة على تويتر: "البيت الأبيض شجع بشكل متزايد العنف والإرهاب في أعمال الشغب الأخيرة في إيران، بينما يحاول في الوقت نفسه التوصل إلى اتفاق نووي".

وأمس الخميس تعهد بايدن "بتحرير" إيران، وقال إن المحتجين الذين يعملون ضد حكومة البلاد سينجحون قريبا في تحرير أنفسهم.

واندلعت احتجاجات على مدى سبعة أسابيع في إيران في أعقاب وفاة مهسا أميني، البالغة من العمر 22 عاما، أثناء احتجاز شرطة الأخلاق الإيرانية لها.