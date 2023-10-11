تقرير: هجمات الشتاء الروسية تهدد بموجة نزوح أوكرانية جديدة

حذرت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية من وقوع موجة نزوح أوكرانية جديدة، إثر بدء هجمات الشتاء الروسية، الأمر الذي يهدد نظام الطاقة ويعيد مشهد الخريف والشتاء الماضيين، مشيرة إلى أن ذلك يهدف إلى إحباط معنويات الأوكرانيين من خلال إغراقهم في الظلام والبرد.

واستذكرت الصحيفة التي التقت جنودًا أوكرانيين، ما حدث خلال الشتاء الماضي عندما قامت موسكو بقصف البنية التحتية الأوكرانية، وتسبب ذلك القصف بانقطاع التيار الكهربائي في أجزاء من وسط وغرب أوكرانيا، بما في ذلك أحياء من العاصمة كييف؛ وهو ما انعكس سلبًا على قدرة الجنود على تنفيذ مهامهم.