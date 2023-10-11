تقرير: هجمات الشتاء الروسية تهدد بموجة نزوح أوكرانية جديدة
حذرت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية من وقوع موجة نزوح أوكرانية جديدة، إثر بدء هجمات الشتاء الروسية، الأمر الذي يهدد نظام الطاقة ويعيد مشهد الخريف والشتاء الماضيين، مشيرة إلى أن ذلك يهدف إلى إحباط معنويات الأوكرانيين من خلال إغراقهم في الظلام والبرد.
واستذكرت الصحيفة التي التقت جنودًا أوكرانيين، ما حدث خلال الشتاء الماضي عندما قامت موسكو بقصف البنية التحتية الأوكرانية، وتسبب ذلك القصف بانقطاع التيار الكهربائي في أجزاء من وسط وغرب أوكرانيا، بما في ذلك أحياء من العاصمة كييف؛ وهو ما انعكس سلبًا على قدرة الجنود على تنفيذ مهامهم.
وفي الوقت الذي أكد فيه الجنود بأن "هذا الشتاء سيكون أسوأ بكثير"، أشارت الصحيفة إلى مخاوف المسؤولين الأوكرانيين حيال هجمات الشتاء، حيث يمكن أن تؤدي أزمة الطاقة الطويلة إلى وقوع موجة نزوح جماعي جديدة تقود الأوكرانيين خارج بلادهم، ما يزيد من الملايين الذين فروا بالفعل.
ونقلت "واشنطن بوست" عن عضو لجنة الإنقاذ الدولية "جوانا ناهورسكا" قولها إن "الأوكرانيين سيواجهون ظروفًا صعبة، ستتفاقم مع انخفاض درجات الحرارة، حيث سيبدأ الناس بفقدان قدرتهم على التحمل والتكيف مع الظروف الجوية القارسة وخصوصًا مع استنفاذ كافة مواردهم وقدراتهم في الأعوام السابقة".
ورأى التقرير بأن الأولوية الحالية للدفاعات الجوية الأوكرانية - التي تبدو ليست قوية بالقدر الكافي - هي حماية منشآت الطاقة الخاصة وغيرها من البنية التحتية الضرورية، لتجنب حدوث انهيار شبيه بما تسبب به الهجوم الروسي، في الـ23 من نوفمبر 2022، من إغلاق محطات الطاقة النووية وانقطاع التيار الكهربائي في البلاد.
وسعت الحكومة الأوكرانية إلى تعويض محطات توليد الطاقة الـ 41 من أصل 94 التي قامت روسيا بتدميرها في العام الماضي؛ من خلال شراء عدد من المحطات الجديدة والتعاقد لشراء المزيد، وقامت كذلك بتخزين كميات كبيرة من الغاز والفحم.
ولفت التقرير إلى أن أوكرانيا لا تزال بحاجة إلى العشرات من محطات توليد الطاقة لتنعم بشتاء آمن، حتى مع افتراض عدم تمكن روسيا من استهداف وتدمير ما هو موجود، فيما أشارت الصحيفة إلى أن كييف حاولت علاج أي نقص محتمل من خلال الحصول على ضمانات من جيرانها لتزويدها بالكهرباء في حالة تعطيل الضربات الروسية لمرافق التوليد الخاصة بها.