الإعلان عن مساعدات عسكرية أمريكية لأوكرانيا بقيمة 200 مليون دولار

أعلنت الولايات المتحدة،الاثنين، أنها سترسل مساعدات عسكرية جديدة إلى أوكرانيا بقيمة 200 مليون دولار.

وقال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن في بيان إن المساعدات تتضمن ذخائر للدفاع الجوي والمدفعية وعتاداً مضاداً للمدرعات وأجهزة إضافية لدعم جهود إزالة الألغام.

يأتي ذلك بعد أن أعلن مسؤولان أمريكيان لرويترز، الاثنين الماضي، أن واشنطن ستبدأ صرف 6.2 مليار دولار من أرصدة اكتُشفت بعد خطأ محاسبي في وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) أدى إلى تضخيم قيمة المساعدات الخاصة بأوكرانيا المقدرة بمليارات الدولارات.

وقال البنتاغون في أيار/ مايو إنه خصص عن طريق الخطأ قيمة أعلى من المسموح له بإرسالها من الأسلحة الأمريكية إلى كييف حين استخدم الموظفون "قيمة الإحلال" بدلا من "قيمة الاستهلاك" لجدولة ذخيرة وصواريخ ومعدات أخرى أرسلت إلى أوكرانيا بمليارات الدولارات. ويصب ذلك في مصلحة كييف.

وقال المسؤولان إن البدء في استخدام هذه الأموال المكتشفة مهم لأنها تمثل آخر دفعة من مبلغ أجازه الكونغرس سابقاً لسلطة السحب الرئاسي بقيمة 25.5 مليار دولار يمكن للإدارة استخدامه لإرسال أسلحة من المخزونات الأمريكية في حالة الطوارئ.

وتعمل واشنطن حالياً على طلب ميزانية تكميلية لمواصلة مساعدة كييف. وذكرالمسؤولان أن الإعلان عن 200 مليون دولار سيكون الشريحة الأولى من سلطة سحب رئاسي أُجيزت سابقا بقيمة 6.2 مليار دولار.

وقال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في خطابه المسائي، الاثنين "أريد أن أشكر الولايات المتحدة اليوم على الحزمة الجديدة. ذخائر لأنظمة باتريوت وهيمارس وللمدفعية وجافلن وأكثر. تمس الحاجة إلى مثل هذا العتاد".