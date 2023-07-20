تقرير: خطة صينية تركية للتعاون في مجال الصناعات الدفاعية
كشفت صحيفة "SCMP" الصينية تفاصيل خطة تعاون عسكري في المجالات الدفاعية بين تركيا والصين، تحقق النفع للبلدين، حسب قولها.
وسلطت صحيفة "حرييت" التركية الضوء على التقرير الصيني، الذي أفاد بأن الصناعات الدفاعية التركية والتي ركزت في الآونة الأخيرة على الإنتاج المحلي، تستمر في جذب اهتمام العالم.
وقال زهو شنمينغ الباحث في مؤسسة يوان وانغ للعلوم والتكنولوجيا العسكرية في بكين إن "أنقرة تأمل في نقل التكنولوجيا الصينية لطائرات (بيرقدار) المسيرة من طراز (TB2)، وجعلها قادرة على منافسة الطائرات الصينية".
وأوضح شنمينغ أن "الصين يمكنها التعاون مع تركيا في إنتاج الصواريخ المتعددة الإطلاق والصواريخ التكتيكية وحتى أنظمة الدفاع الجوي، بالإضافة إلى الطائرات المسيرة.
وأشار الباحث الصيني إلى أن الاتفاق سيكون "مربحًا للجانبين" وأن البلدين سيستفيدان إيجابيًّا من ذلك.
ولفت إلى أن "هذا التعاون يتيح للصين استخدام الوضع الخاص لأنقرة – بحكم أنها عضو في حلف شمال الأطلسي - لتوسيع سوقها الخارجي، وتحقيق مزيد من الأرباح للجانبين"، في حين تعزز تركيا قدرات أسلحتها المحلية من خلال نقل التكنولوجيا الصينية.
واستبعد شنمينغ بيع الأسلحة التي تم تصنيعها في تركيا إلى دول حلف شمال الأطلسي، مرجحًا بيعها إلى دول خارج الحلف، تمامًا كما فعلت أنقرة ببيع طائرات "بيرقدار" إلى أوكرانيا.
وأكد أن تركيا "لاعب جيد في المنافسة بين القوى الكبرى، وقد شهد العالم كيف استفادت من الحرب المستمرة في أوكرانيا".
صحيفة: SCMP الصينية + صحيفة حرييت التركية