وزير الخارجية المصري: العملية العسكرية الإسرائيلية والتوسع فيها داخل غزة لن تحقق لإسرائيل الأمن

نتنياهو: حققنا انتصارات عظيمة على حماس وحزب الله ونظام الأسد القاتل وإيران

نتنياهو
13 أغسطس 2025، 6:38 م

قال رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو إن إسرائيل حققت انتصارات عظيمة على حركة حماس، و"حزب الله"، ونظام الأسد القاتل، وإيران، بفضل العمل العظيم "في توجيهنا" الذي قام به الجيش الإسرائيلي والموساد والشاباك، بحسب ما ذكر موقع "واي نت".

وفي فعالية أقيمت بالقدس المحتلة بمناسبة عيد الاستقلال الأمريكي، الأربعاء، أشار نتنياهو: "حققنا انتصارات عظيمة على حماس وحزب الله ونظام الأسد القاتل وإيران. لقد فعلنا ذلك لأننا قاتلنا معًا، لأن جيش الدفاع الإسرائيلي والموساد والشاباك، كلٌ في مجاله وقطاعه، قام بعمل استثنائي بتوجيه من القيادة السياسية".

وأضاف: "الحكومة تقرر، والقيادة الأمنية تنفذ".

