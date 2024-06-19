إيران.. قتيلان بمواجهات مسلحة على الحدود مع باكستان
قتل مسلحان من جماعة معارضة اليوم الأربعاء، إثر اشتباكات مع القوات الإيرانية على الحدود مع باكستان، وفق ما أعلنت طهران.
وقال قائد قوات حرس الحدود الإيراني الجنرال أحمد علي جودرزي في مؤتمر صحفي، إن القتيلين ينتميان إلى جماعة الفرقان (معارضة للنظام الإيراني)، فيما تم اعتقال آخر خلال الاشتباكات.
وأضاف جودرزي أن "الاشتباكات وقعت على الشريط الحدودي لمدينة سراوان بمحافظة سيستان وبلوشستان، بعدما لاحظنا تحركات لمجموعة إرهابية مسلحة حاولت الدخول إلى الأراضي الإيرانية للقيام بأعمال تخريبية".
وكشف المسؤول العسكري الإيراني أن "هذا الفريق الإرهابي كان يخطط لدخول البلاد من منطقتين في الوقت نفسه، ولكن بفضل يقظة ونيران حرس الحدود الكثيفة، تم هزيمتهم خلال عمليتين منفصلتين، وتم توجيه ضربة قوية إليهم".
وذكر الجنرال أحمد علي جودرزي أن "أحد المعتقلين كشف في اعترافاته أنه عضو في جماعة أنصار الفرقان، وتم العثور بحوزة هذه المجموعة على كميات كبيرة من المتفجرات والأسلحة والذخائر، وعدد من الصمامات المتفجرة، وعدد من الأجهزة اللاسلكية".
وتصنف إيران جماعة الفرقان على أنها منظمة إرهابية، وهي تنشط على الحدود بين إيران وباكستان، وهي ثاني أكبر جماعة بعد تنظيم جيش العدل البلوشي المعارض.