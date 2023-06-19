أوكرانيا تتهم المجر بمنع وصولها إلى أسرى الحرب الموجودين لديها

اتّهمت كييف، الإثنين، بودابست بمنع وصولها إلى مجموعة من أسرى الحرب الأوكرانيين الذين تمّ نقلهم إلى المجر من روسيا بوساطة من الكنيسة الأرثوذكسية الروسية، دون علم السلطات الأوكرانية.

وقال المتحدّث باسم وزارة الخارجية الأوكرانية، أوليغ نيكولينكو، عبر فيسبوك، إنّ "كلّ المحاولات التي قام بها الدبلوماسيون الأوكرانيون في الأيام الأخيرة لإجراء اتصال مباشر مع هؤلاء المواطنين الأوكرانيين، باءت بالفشل".

ونُقل الأوكرانيون الـ11 الذين يتحدّرون من أصول مجرية إلى المجر في الثامن من حزيران/يونيو، حيث "وُضعوا قيد الحبس الانفرادي، ولا يمكنهم الوصول إلى مصادر مفتوحة للمعلومات، كما يتواصلون مع أقاربهم بحضور أطراف ثالثة".

وأضاف المتحدّث أنّ "مثل هذه الأفعال من قبل بودابست، يمكن وصفها بأنّها انتهاك للاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان"، موضحا أن "كييف طلبت مرة جديدة من الحكومة المجرية السماح للقنصل الأوكراني بالوصول الفوري لأسرى الحرب حتّى يتمكّن من تقييم حالتهم الجسدية والنفسية، ويشرح لهم حقوقهم ويقدّم المساعدة القنصلية الطارئة".