"حرب المناطيد".. اتهامات التجسس تشعل الخلاف بين بكين وواشنطن

انتقل التوتر الأمريكي الصيني إلى السماء، وباتت ما تسمى "حرب المناطيد" عنواناً لخلاف دبلوماسي جديد بين القوتين العظميين، حيث تتبادل الجهتان اتهامات بالتجسس، وتنفيان التهمة عن نفسيهما في الوقت ذاته.

ولم تهدأ أزمة المنطاد الصيني الذي أسقطته الولايات المتحدة فوق أراضيها قبل 10 أيام، حتى كشفت بكين عن قيام مناطيد أمريكية باختراق مجالها الجوي مرات عديدة.

وزاد الخلاف بين الصين والولايات المتحدة بعد أن أسقط الجيش الأمريكي في الرابع من فبراير/ شباط الجاري ما قال إنه منطاد تجسس صيني.

وألغى وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن بسبب هذه الواقعة زيارة إلى بكين كانت مقررة سلفا؛ بهدف تخفيف التوتر بين البلدين.

وقالت وزارة الدفاع الأمريكية إنه منذ ذلك الحين أسقط الجيش الأمريكي 3 أجسام أخرى فوق أمريكا الشمالية، كان آخرها يوم الأحد عندما تم إسقاط جسم ثماني الأضلاع فوق بحيرة هورون.