"حرب المناطيد".. اتهامات التجسس تشعل الخلاف بين بكين وواشنطن
انتقل التوتر الأمريكي الصيني إلى السماء، وباتت ما تسمى "حرب المناطيد" عنواناً لخلاف دبلوماسي جديد بين القوتين العظميين، حيث تتبادل الجهتان اتهامات بالتجسس، وتنفيان التهمة عن نفسيهما في الوقت ذاته.
ولم تهدأ أزمة المنطاد الصيني الذي أسقطته الولايات المتحدة فوق أراضيها قبل 10 أيام، حتى كشفت بكين عن قيام مناطيد أمريكية باختراق مجالها الجوي مرات عديدة.
وزاد الخلاف بين الصين والولايات المتحدة بعد أن أسقط الجيش الأمريكي في الرابع من فبراير/ شباط الجاري ما قال إنه منطاد تجسس صيني.
وألغى وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن بسبب هذه الواقعة زيارة إلى بكين كانت مقررة سلفا؛ بهدف تخفيف التوتر بين البلدين.
وقالت وزارة الدفاع الأمريكية إنه منذ ذلك الحين أسقط الجيش الأمريكي 3 أجسام أخرى فوق أمريكا الشمالية، كان آخرها يوم الأحد عندما تم إسقاط جسم ثماني الأضلاع فوق بحيرة هورون.
وطالبت بكين، اليوم الثلاثاء، واشنطن "بإجراء تحقيق شامل وتقديم تفسير للصين" حول اختراق مناطيدها الأراضي الصينية لأكثر من 10 مرات منذ كانون الثاني/ يناير من العام الماضي.
ونقلت "رويترز" عن المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية وانغ ون بين قوله إن المناطيد عالية الارتفاع "حلقت حول العالم ودخلت دون إذن المجال الجوي للصين ودول أخرى عشر مرات على الأقل".
ولم يكشف وانغ أسماء الدول الأخرى، وامتنع عن تحديد الجزء الذي اخترقته المناطيد من المجال الجوي الصيني ولم يقدم صورا لإثبات الواقعة.
وقال المتحدث باسم الأمن القومي في البيت الأبيض جون كيربي، يوم الاثنين، إنه لا توجد طائرات استطلاع أمريكية في المجال الجوي الصيني، لينفي مجددا صحة اتهامات الصين بأن مناطيد أمريكية حلقت على ارتفاع عالٍ في مجالها الجوي دون إذن أكثر من 10 مرات منذ بداية عام 2022.
وعندما سُئل خلال إفادة صحفية بالبيت الأبيض لتوضيح ما إن كانت الولايات المتحدة تشغل طائرات في مجال جوي تقول بكين إنه يتبعها، لا في المجال الجوي الصيني المعترف به دوليا، رفض كيربي ذكر المزيد.
وقال: "لا توجد طائرات استطلاع أمريكية في المجال الجوي الصيني".
في السياق، أعلنت الولايات المتحدة، الثلاثاء، أنها عثرت على أجزاء من أجهزة استشعار المنطاد الصيني، فيما تقول واشنطن إنّه ليس لديها شكّ في أنّه منطاد تجسّس صيني دخل الأراضي الأمريكية قبل عدّة أيام من إسقاطه، حسبما ذكرت "فرانس برس".
لكن بكين تؤكد أنّه منطاد مدني يُستخدم لأغراض البحث وخصوصا للأرصاد الجوية.
وأسقطت مقاتلات عسكرية أمريكية ثلاثة أجسام غامضة أخرى فوق المجال الجوي لأمريكا الشمالية منذ يوم الجمعة.
ويوم الجمعة الماضي، رجح تقرير متخصص نشرته مجلة "كرستيان سيانس مونيتور" الأمريكية أن يكون المنطاد الصيني تجسس على صوامع الصواريخ النووية في ولاية مونتانا.
وذكرت المجلة أن الدلائل الأولية تشير إلى أن "المنطاد الصيني تم تحسينه لجمع إشارات استخباراتية بما فيها الصوت الإلكتروني أو اتصالات البيانات التي تنتقل عبر الهاتف المحمول أو الراديو أو أي وسيلة أخرى".
ورأت أنه "بهذه الطريقة ربما كان من المفترض أن يدعم المنطاد جهود أقمار التجسس الصينية، والتي تركز على جمع الصور وتتحرك بسرعة أكبر فوق المناطق المستهدفة".
من جهتها، أضافت إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، يوم الجمعة، 6 كيانات صينية مرتبطة ببرنامج منطاد المراقبة الصيني المشتبه به إلى قائمة تصدير سوداء.
وتأتي القيود الجديدة بعد أن قال البيت الأبيض إنه سينظر في بذل جهود أوسع "لكشف ومعالجة" أنشطة المراقبة الصينية الأكبر التي تهدد الأمن القومي للولايات المتحدة وحلفائها.
وأفادت وزارة التجارة بأن الشركات الخمس ومعهد أبحاث واحدا يدعمون "جهود تحديث الجيش الصيني، وتحديدا برامج الطيران التابعة لجيش التحرير الشعبي الصيني، بما في ذلك المناطيد والبالونات".