دبلوماسي روسي: حققنا تقدمًا نوويًا يضمن أمننا لعقود

قال دبلوماسي روسي كبير، اليوم الثلاثاء، إن روسيا حققت تقدمًا في الردع النووي يسمح لها بضمان أمنها لعقود مقبلة حتى في عصر يهيمن عليه التقدم في الذكاء الاصطناعي.

وردًا على سؤال خلال مؤتمر في موسكو عما إذا كانت روسيا تستطيع ضمان الأمن النووي في عصر المنافسة في مجال الذكاء الاصطناعي، قال نائب وزير الخارجية سيرغي ريابكوف إنها قادرة على ذلك، بحسب "رويترز".

وقال ريابكوف وهو الدبلوماسي الروسي الأبرز المسؤول عن مراقبة الأسلحة "في السنوات القليلة الماضية، نُفذ قدر من العمل الأساس في مجال الردع النووي سيسمح لنا بضمان أمننا لعقود مقبلة".