أوكرانيا تعلن تدمير21 مسيّرة روسية من أصل 49
قالت القوات الجوية الأوكرانية اليوم الأحد، إن جيشها دمر 21 من أصل 49 طائرة مسيرة هجومية أطلقتها روسيا في أحدث غارة جوية لها اللية الماضية.
وأضافت أن معظم الطائرات المسيرة كانت تستهدف خط الدفاع الأول في أوكرانيا وكذلك المدنيين والعسكريين والبنية التحتية في مناطق خاركيف وخيرسون وميكوليف وزاباروجيا.
في السياق، تعهّدت موسكو، أمس السبت، الرد على الهجوم على بيلغورود المتاخمة للحدود مع أوكرانيا الذي أسفر عن مقتل 21 شخصا على الأقل والذي تحمّل موسكو أوكرانيا مسؤوليته مؤكّدة أنه لن يمر "بدون عقاب".
وخلال اجتماع طارئ لمجلس الأمن الدولي في نيويورك، اتهمت موسكو، السبت، أوكرانيا بارتكاب "عمل إرهابي متعمد" وباستخدام ذخائر عنقودية لضرب بيلغورود.