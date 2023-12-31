أوكرانيا تعلن تدمير21 مسيّرة روسية من أصل 49

قالت القوات الجوية الأوكرانية اليوم الأحد، إن جيشها دمر 21 من أصل 49 طائرة مسيرة هجومية أطلقتها روسيا في أحدث غارة جوية لها اللية الماضية.

وأضافت أن معظم الطائرات المسيرة كانت تستهدف خط الدفاع الأول في أوكرانيا وكذلك المدنيين والعسكريين والبنية التحتية في مناطق خاركيف وخيرسون وميكوليف وزاباروجيا.