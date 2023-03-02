أمريكا تحث إيران على التحقيق في هجمات بالسمّ استهدفت طالبات مدارس

قال متحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، الأربعاء، إن الولايات المتحدة "حثت إيران" على التحقيق في التقارير التي أفادت بتعرض فتيات في مدارس مختلفة لهجمات بالسمّ، خلال الأشهر الماضية.

وما زالت قضية تسميم مئات التلميذات في مدينة قم، كبرى المدن الإيرانية المقدّسة، مشتعلة وسط تضارب في التصريحات الرسمية بشأن الجهة التي تقف خلف هذه الواقعة الصادمة.

ومنذ نهاية تشرين الثاني/نوفمبر، أفادت وسائل إعلام محلية بوجود حالات تسمّم في الجهاز التنفّسي لمئات الفتيات اللواتي تناهز أعمارهن عشر سنوات، في مدارس قم (وسط)، حسب ما نشرت وكالة الأنباء الفرنسية.