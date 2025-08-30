الاتحاد الأوروبي يدرس استخدام أصول روسيا المجمدة لدعم أوكرانيا بعد الحرب

قالت مسؤولة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي كايا كالاس، اليوم السبت، إن التكتل سيدرس سبل استخدام الأصول الروسية المجمدة لتمويل الدفاع وإعادة الإعمار في أوكرانيا بعد الحرب، لكنها أوضحت أن مصادرة هذه الأصول في الوقت الراهن "ليست أمرا واقعيا على الصعيد السياسي".

وأضافت كالاس، في تصريحات لها عقب اجتماع لوزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في كوبنهاغن، "جميعهم اتفقوا على أنه من غير المعقول أن تحصل روسيا على هذه الأموال مجددا ما لم تعوض أوكرانيا بالكامل" عن الأضرار التي سببتها الحرب.

وتابعت المسؤولة الأوروبية: "لا نعتقد أنهم سيدفعون ثمن تلك الخسائر. لذا، نحتاج إلى استراتيجية خروج" لاستخدام هذه الأموال بعد انتهاء الحرب.

ويقول الاتحاد الأوروبي إن أصولا روسية قيمتها نحو 210 مليارات يورو (245.85 مليار دولار) جرى تجميدها في التكتل بموجب العقوبات المفروضة على موسكو بسبب الحرب مع أوكرانيا.

ودعت أوكرانيا وعدد من دول الاتحاد الأوروبي، من بينها إستونيا وليتوانيا وبولندا، إلى مصادرة الأصول الروسية المجمدة واستخدامها في دعم كييف، لكن القوى الكبرى في الاتحاد مثل فرنسا وألمانيا، إلى جانب بلجيكا التي تحتفظ بمعظم هذه الأصول، رفضت تلك الدعوات.

وتحتفظ "يوروكلير"، وهي شركة إيداع أوراق مالية في بلجيكا، بمعظم الأصول الروسية. وقال وزير الخارجية البلجيكي ماكسيم بريفو إن "مصادرة أي من تلك الأصول غير واردة في الوقت الحالي".

وأضاف للصحفيين في كوبنهاغن: "هذه الأصول محمية بشكل قوي بموجب القانون الدولي... مصادرتها ستؤدي إلى زعزعة الاستقرار المالي بشكل منهجي وكذلك إلى تآكل الثقة في اليورو".