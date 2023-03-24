الدفاع الروسية: استخدام قذائف اليورانيوم المستنفد في أوكرانيا سيضر بالسكان

قالت وزارة الدفاع الروسية اليوم الجمعة، إن استخدام قذائف اليورانيوم المستنفد في أوكرانيا سيضر بالقوات الأوكرانية والسكان ككل ويؤثر سلبا على قطاع الزراعة في البلاد، وفق ما أوردت وكالة "إنترفاكس".

وردت روسيا بغضب على خطط أعلنت عنها بريطانيا في وقت سابق من هذا الأسبوع لإرسال قذائف تحتوي على يورانيوم مستنفد إلى أوكرانيا.