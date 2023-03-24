الدفاع الروسية: استخدام قذائف اليورانيوم المستنفد في أوكرانيا سيضر بالسكان
قالت وزارة الدفاع الروسية اليوم الجمعة، إن استخدام قذائف اليورانيوم المستنفد في أوكرانيا سيضر بالقوات الأوكرانية والسكان ككل ويؤثر سلبا على قطاع الزراعة في البلاد، وفق ما أوردت وكالة "إنترفاكس".
وردت روسيا بغضب على خطط أعلنت عنها بريطانيا في وقت سابق من هذا الأسبوع لإرسال قذائف تحتوي على يورانيوم مستنفد إلى أوكرانيا.
وتقول لندن إنه نوع تقليدي من الذخيرة، بينما قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إن هذه الخطوة تظهر أن أعضاء حلف شمال الأطلسي يرسلون أسلحة بها "مكون نووي" إلى كييف.
ويُستخدم المعدن الثقيل في تكوين الأسلحة بسبب قدرته على اختراق الدبابات والدروع بسهولة.
وتستخدم بريطانيا اليورانيوم المنضب في قذائفها المضادة للدروع منذ عشرات السنين، ولا تعتبر أن هذه القذائف ذات قدرات نووية.
ومن المعروف أيضا أن روسيا تملك ذخائر تحتوي على اليورانيوم المنضب.