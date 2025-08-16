لماذا لا يفضل بوتين وجود روبيو على أي طاولة حوار مع واشنطن؟

ينفذ أجندة واستراتيجية الرئيس الأمريكي، ولكنه يبقى متوجساً وليس من أنصار الانفتاح و"السجاد الأحمر" والتصفيق الذي استقبل به دونالد ترامب نظيره الروسي فولوديمير بوتين قبيل قمة ألاسكا.

مايك روبيو الشخص الذي لا يفضله بوتين على طاولة المفاوضات، نظراً لمواقفه المتشددة والقاسية عندما كان عضواً في الكونغرس يتذكره سيد الكرملين جيداً عندما كان يطالب بفرض العقوبات على موسكو.

وكان روبيو من أشد المدافعين عن قانون "مكافحة أعداء أمريكا" الذي طالب بإضفاء العقوبات على كل من يتاجر ويتعامل مع روسيا.

استقل ترامب وبوتين السيارة معاً لدقائق معدودة وتخلل ذلك حديث جانبي، وفق صحفيين حضروا القمة، ولقطات مصورة رصدت المشهد.

وقُدمت نصيحة لترامب بأن لا يقابل بوتين منفرداً، لحاجته إلى شخص متمرس في شؤون الدبلوماسية مثل وزير خارجيته مايك روبيو.

روبيو معروف بمواقفه الصلبة والمتشددة تجاه روسيا، خاصة فيما يتعلق بالعقوبات.

مصافحة بوتين

أظهرت مقاطع مصورة ترامب وهو يشير إلى وزير خارجيته بأن يصافح بوتين وأعضاء حكومته قبل أن يهم بالجلوس على مقعده.

وأكد روبيو في مناسبات عدة سبقت قمة ألاسكا، أن بلاده ستفرض عقوبات جديدة على روسيا وحلفائها، مما قد يُنظر إليه على أنه تهديد مباشر لمصالح الكرملين.

هذا الموقف قد يجعل بوتين يفضل إجراء محادثات بدون وجود شخصية مثل روبيو التي قد تعقد النقاشات أو تفرض شروطًا صارمة، وفق ما يرى خبراء.

ويبدو أنه يرى في ترامب شخصية يمكن التفاوض معها بشكل أكثر مرونة مقارنة بمستشارين مثل روبيو الذين قد يدفعون نحو أجندات متشددة.

تفضيل بوتين

تشير مصادر لتقارير غربية عدة من بينها "نيويورك تايمز" و"وول ستريت جورنال"، إلى أن بوتين فضل إجراء محادثات مباشرة مع ترامب، خلال قمة ألاسكا، حيث تم وصف اللقاء بأنه "ثنائي" و"تمرين استماع" بدون مستشارين بارزين، ولكن الخطة تغيرت لاحقاً.

وسائل إعلام أمريكية أشارت إلى أن بوتين فضّل التعامل مع ترامب بسبب نهجه الارتجالي والأقل تنظيمًا، مما قد يتيح لبوتين فرصة توجيه المحادثات لصالح الكرملين.

فوجود شخصية مثل روبيو، التي تمثل نهجًا أكثر تنظيمًا وصرامة في السياسة الخارجية، قد يحد من هذه المرونة، وفق ما يقوله خبراء.

ويسعى بوتين إلى فرض رؤيته لاتفاق سلام يخدم مصالح روسيا، بما في ذلك الاحتفاظ بالأراضي المحتلة في أوكرانيا.

أما روبيو، بمواقفه الداعمة للعقوبات، قد يُنظر إليه كعقبة أمام تحقيق هذه الرؤية، مما يجعل بوتين يفضل استبعاده من المحادثات.

ترامب "البارع"

وفي تصريحات سابقة، قال روبيو، إن الاجتماع المرتقب بين ترامب وبوتين في ألاسكا "تمهيدي"، مشيرًا إلى أن الاجتماع ليس تنازلًا من الرئيس الأمريكي "البارع في إبرام الصفقات".

وقال روبيو في مقابلة مع برنامج على شبكة "فوكس نيوز": "بصراحة، أعتقد أنه اجتماع تمهيدي. هكذا أصفه. تحدث الرئيس مع بوتين هاتفيًا 3 مرات، أو 3 مرات... ولم يُسفر ذلك عن شيء، أو على الأقل لم نصل إلى ما نطمح إليه".

وأضاف: "لذا، يشعر الرئيس بأنه يجب أن ينظر إلى هذا الرجل على الجانب الآخر من الطاولة. يجب أن أراه وجهًا لوجه، يجب أن أسمعه وجهًا لوجه، يجب أن أُقيّم الوضع من خلال النظر إليه".

وتابع: "على الناس أن يفهموا - بالنسبة للرئيس ترامب، الاجتماع ليس تنازلًا. إذا شاهدتم بعض الأخبار. تجدون هؤلاء الناس يُصابون بالجنون. يا له من فوزٍ لبوتين؛ إنه يحصل على اجتماع. إنه لا ينظر إلى الأمر بهذه الطريقة. الاجتماع هو ما تفعلونه لتحديد الموقف واتخاذ القرار. أريد أن أحصل على جميع الحقائق. أريد أن أنظر في عينَي هذا الرجل. وهذا ما يريده الرئيس"، وفق قوله.

وفيما يتعلق بقدرات الرئيس التفاوضية، قال: "ترامب بارع في إبرام الصفقات... لديه موهبة هائلة في فهم الطبيعة البشرية، لذا فهو يفهم كيفية التعامل مع هذه الأمور. ودائمًا ما تكون وجهًا لوجه. من الصعب القيام بذلك عبر الهاتف"، على حد تعبيره.

وختم قائلاً: "لن يكون الأمر سهلًا. هذه الحرب تعني الكثير لبوتين. أعني، في الشهر الماضي، خسر الروس - أعتقد أنهم فقدوا في شهر يوليو/تموز 60 ألف روسي، وليس كمفقودين في المعركة، بل قتلى".