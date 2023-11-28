أجندة بلينكن في زيارته الثالثة للمنطقة.. هذا ما يريد تحقيقه

في زيارة هي الثالثة للمنطقة منذ بدء الحرب بين إسرائيل وحماس الشهر الماضي، أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، الاثنين، أن أنتوني بلينكن سيعود هذا الأسبوع إلى الشرق الأوسط حيث تأمل الولايات المتحدة في إيجاد طريقة لتمديد وقف إطلاق النار في غزة وإطلاق سراح المزيد من الرهائن.

وسيسافر بلينكن إلى إسرائيل والضفة الغربية بعد حضور اجتماعات تركز على أوكرانيا يومي الثلاثاء والأربعاء في بروكسل وإسكوبية بمقدونيا الشمالية، حيث يجتمع وزراء خارجية الناتو ومنظمة الأمن والتعاون في أوروبا، بحسب صحيفة "تايمز أوف إسرائيل".

ووافقت إسرائيل على وقف عملياتها العسكرية مقابل إطلاق سراح تدريجي للرهائن الذين احتجزتهم حماس خلال هجماتها على إسرائيل في الـ7 من أكتوبر. وكان من المقرر أن تنتهي الاتفاقية أمس الاثنين ولكن تم تمديدها لمدة يومين إضافيين؛ ما يعني أن التمديد سينتهي بمجرد وصول بلينكن إلى إسرائيل.

بدوره، قال جون كيربي، المتحدث باسم مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض، الإثنين، إن الولايات المتحدة تأمل في تمديد الهدنة، لكن ذلك يعتمد على استمرار حماس في إطلاق سراح الرهائن.