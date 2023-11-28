أجندة بلينكن في زيارته الثالثة للمنطقة.. هذا ما يريد تحقيقه
في زيارة هي الثالثة للمنطقة منذ بدء الحرب بين إسرائيل وحماس الشهر الماضي، أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، الاثنين، أن أنتوني بلينكن سيعود هذا الأسبوع إلى الشرق الأوسط حيث تأمل الولايات المتحدة في إيجاد طريقة لتمديد وقف إطلاق النار في غزة وإطلاق سراح المزيد من الرهائن.
وسيسافر بلينكن إلى إسرائيل والضفة الغربية بعد حضور اجتماعات تركز على أوكرانيا يومي الثلاثاء والأربعاء في بروكسل وإسكوبية بمقدونيا الشمالية، حيث يجتمع وزراء خارجية الناتو ومنظمة الأمن والتعاون في أوروبا، بحسب صحيفة "تايمز أوف إسرائيل".
ووافقت إسرائيل على وقف عملياتها العسكرية مقابل إطلاق سراح تدريجي للرهائن الذين احتجزتهم حماس خلال هجماتها على إسرائيل في الـ7 من أكتوبر. وكان من المقرر أن تنتهي الاتفاقية أمس الاثنين ولكن تم تمديدها لمدة يومين إضافيين؛ ما يعني أن التمديد سينتهي بمجرد وصول بلينكن إلى إسرائيل.
بدوره، قال جون كيربي، المتحدث باسم مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض، الإثنين، إن الولايات المتحدة تأمل في تمديد الهدنة، لكن ذلك يعتمد على استمرار حماس في إطلاق سراح الرهائن.
ماذا سيناقش بلينكن في زيارته الجديدة؟
وفي إسرائيل والضفة الغربية، تقول مصادر إعلامية إن بلينكين سوف يناقش "حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها بما يتفق مع القانون الإنساني الدولي، فضلًا عن الجهود المستمرة لضمان إطلاق سراح الرهائن المتبقين، وحماية حياة المدنيين أثناء العمليات الإسرائيلية في غزة، وتسريع المساعدات الإنسانية للمدنيين".
وأوضح المتحدث باسم وزارة الخارجية ماثيو ميلر في بيان: "إن بلينكن سيناقش أيضًا المبادئ الخاصة بغزة ما بعد الصراع، بالإضافة إلى الحاجة إلى إقامة دولة فلسطينية مستقلة ومنع اتساع نطاق الصراع. وفي الضفة الغربية المحتلة، من المتوقع أن يلتقي بلينكن بالرئيس الفلسطيني محمود عباس".
وقال بلينكن ومسؤولون أمريكيون آخرون إنهم يعتقدون أن السلطة الفلسطينية يجب أن تلعب دورًا مهمًّا في حكم غزة بعد الصراع.
ومن إسرائيل والضفة الغربية، سيسافر بلينكن إلى دولة الإمارات لإجراء مناقشات مع القادة الإقليميين الذين سيتواجدون في دبي لحضور قمة المناخ COP28.