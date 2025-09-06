البرلمان الإيراني يُناقش فرضيات الرد على "آلية الزناد" الأوروبية

يعقد البرلمان الإيراني يوم غد الأحد جلسة بصفة عاجلة، لمناقشة إجراءات طهران لمواجهة "آلية الزناد"، وعلى رأسها مناقشة احتمال انسحاب طهران من معاهدة حظر الانتشار النووي (NPT).

جاء ذلك بحسب ما أعلن علي رضا سليمي، عضو هيئة رئاسة مجلس الشورى الإسلامي، اليوم السبت، في تصريح لوكالة "تسنيم" الدولية للأنباء.

وقال سليمي إن لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية ستقدّم تقريراً حول إجراءات الجمهورية الإسلامية الإيرانية في مواجهة "آلية الزناد"، مشيراً إلى أن من بين هذه الإجراءات طرح مسألة الانسحاب من معاهدة الـ "NPT".

وأشار إلى أنه "إذا قدّمت لجنة الأمني القومي هذا التقرير إلى الجلسة العامة للمجلس، فسيتم مناقشته بصفة عاجلة فورية".

وذكر سليمي أن أعضاء مجلس صيانة الدستور سيحضرون الجلسة العلنية، ليقوموا في حال إقرار القرار بالمصادقة عليه فوراً ليصبح جاهزاً للإبلاغ والتنفيذ.

وأكد أن "هذا المسار يُظهر أن البرلمان والمؤسسات المعنية تتابع بإرادة حاسمة الإجراءات المقابلة تجاه الضغوط الغربية، وأن القرارات اللازمة ستُتخذ وتُنفذ في أقصر وقت ممكن".

ونوه سليمي إلى أن "البرلمان لن يتهاون في ما يخص المصالح الوطنية، وسيتخذ خطوات حاسمة لمواجهة أطماع الأوروبيين".

وبيّن أنه سبق أن أُشير إلى أن مناقشة الانسحاب من معاهدة حظر الانتشار (NPT) بصفة عاجلة محتملة في المجلس، ولكن هذا الأمر ليس نهائيًا بعد.