من هو إيمانويل مولان الساعد الأيمن لرئيس وزراء فرنسا الجديد؟

سيكون السياسي والخبير الاقتصادي الفرنسي، مدير الخزانة إيمانويل مولان، على رأس طاقم موظفي رئيس الوزراء الجديد غابريال أتال.

والرجل خبير جيد في عمل الدولة وسبق أن عمل في فريق الرئيس الأسبق نيكولا ساركوزي، وفي دوائر الاقتصاد والمال العالمية.

ويوصف إيمانويل مولان بأنه "الرجل الذي سار في الممرات الوزارية، في الإليزيه وكبار موظفي الخدمة المدنية، ولكن أيضًا في الشركات الكبرى، والذي سيصبح الساعد الأيمن لغابريال أتال في قصر "ماتينيون"، وفقًا لما ذكرته صحيفة "لوفيغارو" الفرنسية.

وسينتقل إيمانويل مولان، مدير الخزانة الحالي، إلى منصب رئيس ديوان رئيس الوزراء الجديد، ويشكل هذا تحديًّا بالنسبة للرجل البالغ من العمر 55 عاماً، "الذكي والمبتسم دائماً، والخبير في المواضيع الاقتصادية أكثر من كونه خبيراً في القضايا السيادية الكبرى"، بحسب الصحيفة.

وأوضحت "لوفيغارو" في تقريرها أن "الاقتصاد والمالية هي الاختصاصات التي ميزت حياة مولان المهنية، فبعد بضع سنوات على مقاعد معهد العلوم السياسية انضم إيمانويل مولان إلى الإدارة العامة للخزانة في عام 1996، وتم تعيينه مديرًا مناوبًا للبنك الدولي في واشنطن حيث عايش أحداث 11 سبتمبر 2001.

بعد ذلك أصبح أميناً عامًّا لنادي باريس ـ الذي يدير ديون البلدان النامية ـ من عام 2003 إلى عام 2005، وفي عام 2006 أصبح مصرفيًّا في "سيتي غروب" مسؤولاً عن القطاع العام في فرنسا وبلجيكا.