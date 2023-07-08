تردد ثم إذعان.. كيف تدرجت دول الغرب في تقديم أسلحة لأوكرانيا؟

وكان البيت الأبيض أكد في وقت سابق، تزويد أوكرانيا بالقنابل العنقودية، معتبرا أن هذه الخطوة التي تشكل عتبة مهمة في نوع التسليح المقدّم الى كييف لمواجهة الغزو الروسي، هي "الصواب".

والجمعة، أكد الرئيس الأمريكي جو بايدن أن قرار بلاده تزويد أوكرانيا بقنابل عنقودية كان "صعبا للغاية".

وتتصدر الولايات المتحدة حملة دولية لتقديم المساعدة لأوكرانيا بعدما شكلت على وجه السرعة ائتلافا من عشرات الدول لدعم كييف منذ بدء الحرب الروسية الأوكرانية في شباط/فبراير 2022.

وتأتي هذه الذخائر في إطار حزمة مساعدات عسكرية جديدة لأوكرانيا بقيمة 800 مليون دولار، ما يرفع إجمالي المساعدات العسكرية التي قدمتها واشنطن الى كييف منذ بدء الحرب لأكثر من 41 مليار دولار.

لكن هذا السخاء الأمريكي سبقه تردد بالانفتاح على تزويد أوكرانيا بأسلحة أكثر نوعية، وكذلك فعلت ألمانيا قبل الرضوخ للضغط العالمي من أجل الموافقة على إرسال دباباتها إلى كييف.

من الطلقة إلى "أف-16"

بعد بدء الحرب، في شباط/فبراير وحتى آذار/مارس من العام الماضي، تلقت أوكرانيا أكثر من 40 ألف قطعة سلاح خفيف و17 ألف منظومة دفاع جوي محمولة، بالإضافة إلى أعتدة (25 ألف خوذة و30 ألف سترة واقية من الرصاص)، وفق بيانات معهد كيل الألماني.

وبعد مرور أقل من عام ونصف على بدء الحرب، أبدى بايدن أخيرا، استعدادا للسماح لدول أخرى بتزويد أوكرانيا بمقاتلات تطالب بها بشدة، من نوع "أف-16" أمريكية.

وبحسب "فرانس برس"، قال مسؤول كبير في البيت الأبيض إن الرئيس أكد "دعمه مبادرة مشتركة تهدف الى تدريب طيارين أوكرانيين على طائرات مقاتلة من الجيل الرابع بما يشمل مقاتلات أف-16".

وبعد ذلك، أعلنت دول عزمها تدريب طيارين أوكرانيين، على مقاتلات "أف-16".

وكانت هذه الخطوة مرفوضة سابقا، رغم إلحاح كييف في طلب ذلك.

ولعل الحديث التلفزيوني الأخير للرئيس الأمريكي، يبرر هذه الخطوة، إذ اعتبر أن "ذخيرة الأوكرانيين تنفد"، متابعا "هذه حرب ذخائر. تنقصهم تلك الذخيرة ونحن تنفد لدينا".

والجمعة، توصل البرلمان الأوروبي والدول الأعضاء، إلى اتفاق لتعزيز إنتاج الذخيرة في الاتحاد الأوروبي من أجل إعادة بناء ترسانات الأوروبيين ومواصلة تسليح أوكرانيا.

وتبلغ قيمة خطة "دعم إنتاج الذخائر" هذه، 500 مليون يورو.