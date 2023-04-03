كاميرا ترصد تحركات المشتبه بها في تفجير سان بطرسبورغ

رصدت كاميرا مراقبة تحركات داريا تريبوفا، المشتبه بضلوعها في قتل المدون العسكري الروسي المعروف فلادلين تاتارسكي داخل مقهى في سان بطرسبورغ.

واحتجزت السلطات التركية تريبوفا، عقب رصد تحركاتها، وحملها لطرد يشتبه أنه للتمثال الذي زرعت فيه المتفجرات، وكان من المفترض أن يكون هدية تقديرية لتاتارسكي.