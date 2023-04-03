كاميرا ترصد تحركات المشتبه بها في تفجير سان بطرسبورغ
رصدت كاميرا مراقبة تحركات داريا تريبوفا، المشتبه بضلوعها في قتل المدون العسكري الروسي المعروف فلادلين تاتارسكي داخل مقهى في سان بطرسبورغ.
واحتجزت السلطات التركية تريبوفا، عقب رصد تحركاتها، وحملها لطرد يشتبه أنه للتمثال الذي زرعت فيه المتفجرات، وكان من المفترض أن يكون هدية تقديرية لتاتارسكي.
وبحسب معلومات أولية فإن المشتبه فيها من مواليد عام 1997.
ووثق مقطع فيديو آخر لحظة استلام المدون تاتارسكي للتمثال قبل انفجاره، الذي أسفر عن مصرع المدون الروسي وإصابة 32 شخصا على الأقل، بينهم 10 في حالة خطرة.
وتعتبر حادثة قتل فلادلين تاتارسكي ثاني اغتيال على الأراضي الروسية لشخصية على ارتباط وثيق بالحرب في أوكرانيا.
وقالت لجنة التحقيق الحكومية الروسية إنها فتحت تحقيقا في جريمة قتل عمد.
وكان فلادلين تاتارسكي يحضر أمسية في المقهى قبل وقوع الانفجار، وتضاربت الروايات بشأن الأسباب.