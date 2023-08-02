زيلينسكي: روسيا تدفع باتجاه "كارثة غذاء" عالمية

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي اليوم الأربعاء إن الهجمات الروسية على البنية التحتية للموانئ تظهر أن موسكو عازمة على التسبب في "كارثة عالمية" وأزمة في أسواق المواد الغذائية والأسعار والإمدادات.

وأضاف زيلينسكي في كلمته المصورة التي يلقيها ليلا: "بالنسبة للدولة الروسية، هذه ليست مجرد معركة ضد حريتنا وضد بلدنا".

وتابع: "موسكو تخوض معركة من أجل كارثة عالمية. في مسعاهم الجنوني، يحتاجون لانهيار أسواق الغذاء العالمية وإلى أزمة أسعار وإلى انقطاع الإمدادات".

وفي وقت سابق من الأربعاء، هاجمت روسيا أحد الموانئ الداخلية الرئيسية لأوكرانيا على نهر الدانوب، مما أدى إلى ارتفاع أسعار المواد الغذائية العالمية، مع تكثيف استخدام موسكو للقوة لمنع أوكرانيا من تصدير الحبوب.

ودمرت الهجمات مباني في ميناء إسماعيل وعرقلت السفن التي كانت تستعد للوصول إلى هناك لتحميل الحبوب الأوكرانية، في تحدٍ لحصار فعلي عاودت روسيا فرضه في منتصف تموز/يوليو.

وانسحبت روسيا، الشهر الماضي، من اتفاق الحبوب الأوكرانية الذي توسطت فيه تركيا والأمم المتحدة، حيث حذرت الأخيرة من أزمة غذاء محتملة وجوع في دول العالم الأكثر فقرا نتيجة قرار موسكو.

وبعيدا عن اتفاق الحبوب، عبر زيلينسكي، اليوم الأربعاء، عن أمله في إمكان عقد "قمة سلام" بشأن بلاده هذا الخريف، وأن تكون المحادثات في السعودية هذا الأسبوع خطوة نحو تحقيق هذا الهدف.

وقال لدبلوماسيين أوكرانيين في خطاب نُشر على موقع الرئاسة إن نحو 40 دولة ستكون ممثلة في الاجتماع الذي ينعقد في جدة بالمملكة، يومي الخامس والسادس من أغسطس آب.

وأضاف: "نعمل على عقدها (القمة) في الخريف المقبل"، متابعا: "الخريف قريب جدا، لكن لا يزال هناك وقت للتحضير للقمة وإشراك معظم دول العالم".