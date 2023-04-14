ألمانيا: التصعيد بمضيق تايوان سيشكل "سيناريو كارثيا للعالم"

حذرت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك الجمعة، من أن أي تصعيد عسكري في مضيق تايوان سيشكل "سيناريو كارثيًّا للعالم بأسره".

وقالت بيربوك خلال زيارة لبكين، إن "تصعيدًا عسكريًّا في مضيق تايوان الذي يمر عبره 50 بالمئة من التجارة العالمية كل يوم، سيكون سيناريو كارثيًّا للعالم بأسره".

ونددت الوزيرة الألمانية بـ"تقييد حقوق الإنسان" في الصين، إذ قالت "أوضحت لنظيري في محادثاتنا الثنائية أننا قلقون لرؤية استمرار تقلص نطاق عمل المجتمع المدني في الصين، وتقييد حقوق الإنسان"، متحدثةً خصوصًا عن وضع أقلية الأويغور في منطقة شينجيانغ.