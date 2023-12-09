بين المسار الدبلوماسي و التدخّل العسكري.. هل تنهي قمة أبوجا أزمة النيجر؟

يعقد رؤساء دول المجموعة الاقتصادية لغرب أفريقيا، يوم غد الأحد، في العاصمة النيجيرية أبوجا، قمة تبدو حاسمة للتعاطي مع النيجر بعد أشهر من الانقلاب الذي شهدته، ووسط خيارات متقلّبة بين المسار الدبلوماسي واستمرار العقوبات والتلويح بالتدخل العسكري.

وبعد أكثر من أربعة أشهر على الإطاحة بالرئيس محمد بازوم، تواصل المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا تفضيل المسار الدبلوماسي واستخدام العقوبات، حسب مجلة "جون أفريك".

وقالت المجلة، إن "الوساطة بدأت تنفد، أما بالنسبة للتدخل العسكري في النيجر، الذي كان يهدف إلى إعادة محمد بازوم إلى كرسي الرئاسة، فلا يبدو أن أحداً يصدقه بعد الآن، وفي المواجهة بين المجلس العسكري الحاكم في نيامي والمجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا يبدو كل معسكر غير راغب في تقديم أي شيء للآخر".