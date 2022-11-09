الجيش الإيراني يهدد بطرد "مثيري الشغب" من البلاد إذا أمر خامنئي

قال قائد القوات البرية للجيش الإيراني، كيومرث حيدري، الأربعاء، إن "مثيري الشغب" لن يكون لهم مكان في الجمهورية الإسلامية إذا أمر الزعيم الأعلى للبلاد آية الله علي خامنئي بحملة أكثر صرامة على الاحتجاجات، حسبما ذكرت وكالة "مهر" شبه الرسمية للأنباء.

وأضاف حيدري أنه "إذا قرر التعامل معهم، فلن يبقى لمثيري الشغب مكان في البلاد بعدها".

وتكافح القيادة الدينية في إيران لقمع المظاهرات التي اندلعت في أيلول/ سبتمبر الفائت بعد وفاة الشابة الكردية مهسا أميني في حجز لشرطة الأخلاق التي اعتقلتها لانتهاكها القوانين الصارمة المتعلقة بملابس النساء.

ويقول نشطاء إن مئات الأشخاص، معظمهم من المحتجين، قتلوا في واحدة من أخطر موجات الاضطرابات التي تجتاح البلاد منذ الثورة الإسلامية عام 1979 التي أطاحت بالشاه المدعوم آنذاك من الولايات المتحدة.