إيلي كوهين: إسرائيل تحاول قدر المستطاع تهدئة الوضع في السودان

كشف إيلي كوهين وزير الخارجية الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، عن الدور الذي تلعبه إسرائيل في الأزمة الدائرة في السودان خلال الأيام الأخيرة.

وقال إيلي كوهين في تصريحات لإذاعة الجيش الإسرائيلي إن بلاده تحاول قدر المستطاع تهدئة الوضع في السودان.

بالتزامن مع ذلك، قال الناطق بلسان الخارجية الإسرائيلية في بيان له: "نتابع بقلق التطورات في السودان.. إسرائيل تريد للسودان الاستقرار والأمن".

وأضاف: "تدعو إسرائيل جميع الأطراف إلى الامتناع عن العنف والعودة إلى مسار المصالحة الوطنية بهدف إكمال تداول السلطة بتوافق كبير.