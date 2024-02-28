واشنطن بوست: أغلب الأمريكيين يؤيدون بناء الجدار الحدودي مع المكسيك

قالت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية، في تقرير لها الثلاثاء، إن أغلب الأمريكيين باتوا يؤيدون بناء جادر حدودي عازل مع المكسيك، مشيرة إلى أن كثيرا من الأمريكيين أعادوا تقييم موقفهم بشأن الهجرة إلى بلادهم.

وبحسب الصحيفة، وصل التأييد لبناء "الجدار الحدودي" على طول الحدود الجنوبية مع المكسيك إلى مستويات "غير مسبوقة" منذ أن أطلق الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب حملته الانتخابية 2016، استنادا لاستطلاعات الرأي.

وكان الجدار الحدودي يشكل مشروعًا رئيسًا خلال عهد ترامب بهدف وقف الهجرة غير القانونية، وفي أواخر العام الماضي، أظهر استطلاع أجرته جامعة "كوينيبياك" وشبكة "فوكس نيوز" الإخبارية أن "ما بين 52% و57% من الأمريكيين يؤيدون بناء الجدار الحدودي".

اقترن خروج دونالد ترامب من البيت الأبيض، بتدفق قياسي للمهاجرين على الحدود، وأشار استطلاع للرأي أجرته مؤسسة "غالوب" الأمريكية أن "55% وصفوا الهجرة غير الشرعية للولايات المتحدة بالتهديد الخطير".

وتعد الأعداد المؤيدة لبناء الجدار "غير مسبوقة" في استطلاعات الرأي الأخرى حتى قبل دخول ترامب إلى السياسة، حيث أظهر استطلاع رأي تم إجراؤه في 1993 أن "نسبة التأييد للجدار الحدودي كانت أقل من 30% آنذاك، في حين عارضها ثلثا الأمريكيين".

وأفادت الصحيفة، بأن 59% من المستقلين عارضوا بناء الجدار مقابل 35% مؤيدين له، وذلك بحسب استطلاع للرأي أجرته جامعة "مونماوث" الأمريكية 2017، بيد أن هذه النسبة انقلبت الآن ليصل الدعم من المستقلين إلى 58% مؤيدين، و40% معارضين.

وأظهرت بيانات مركز "بيو" للأبحاث، خلال فترة ولاية ترامب أن "حوالي 3 من كل 10 أمريكيين يعتقدون أن الجدار سيؤدي إلى انخفاض كبير في الهجرة غير الشرعية، لكن نظرًا للوضع الحالي، يبدو أن الأمريكيين مستعدون لتجربة شيء مختلف"، وفق ما جاء في "واشنطن بوست".