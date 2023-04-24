تقرير عبري: إسرائيل تستعد لـ"تدهور أمني" على الجبهة البحرية
كشف تقرير عبري أن الجيش الإسرائيلي يستعد لـ"تدهور أمني" على الجبهة البحرية خاصة في البحر الأحمر، بعد تقديرات تفيد باقتناء حزب الله اللبناني خلال السنوات الأخيرة، غواصات مسيّرة، وصواريخ دقيقة تهدد السفن والمرافق الحساسة والإستراتيجية على طول ساحل إسرائيل.
وبحسب موقع "واللا" العبري، فإنه من بين الصواريخ، هناك تقدير بأن إيران نقلت إلى حزب الله صاروخًا باليستيًا أحادي المرحلة، يمكنه ضرب أهداف بحرية على بعد 400 كيلومتر، وقد يصل قريبًا إلى 700 كيلومتر.
ولهذا الصاروخ رأس حربي قتالي يبلغ وزنه 650 كيلوغرامًا، وتم دمج نظام صاروخ موجه فيه بحيث يسمح له بالوصول إلى دقة تبلغ 8 أمتار ونصف.
وأضاف التقرير أن "الجيش الإسرائيلي حذّر أيضًا من اتساع طيف التهديدات البحرية لإسرائيل المباشرة وغير المباشرة، إذ أصبحت التهديدات تشمل العراق واليمن وسوريا ولبنان وغزة".
وتابع: "لكن قبل كل شيء، ازداد التهديد من إيران، لذلك هناك نية لزيادة الاشتباك معها، مع التركيز على الساحة البحرية".
ولفت "واللا" إلى أن "المؤسسة الدفاعية الإسرائيلية، تسلط اهتمامها أيضًا على السفن المدنية الإيرانية التي تم تحويلها إلى نشاط عسكري في البحر الأحمر، وتشمل صواريخ أرض - بحر، وصواريخ أرض- جو، وطائرات دون طيار، ولذلك تعمل البحرية، اليوم، بالفعل ضد إيران واليمن وما وراءهما"، بحسب التقرير.
ويقدّر الجيش الإسرائيلي أن الإيرانيين "قرروا التأثير خارج الخليج العربي، وبالتالي دفعوا السفن إلى البحر الأحمر بطريقة لا تهدد مصالح إسرائيل فحسب، بل تهدد طرق التجارة البحرية التي تؤثر على العالم بأسره".
وحول سبل التصدي لهذه "التهديد"، أشار التقرير إلى أن إسرائيل "أنشأت العديد من الفرص مؤخرًا بفضل التعاون مع الدول الأوروبية والولايات المتحدة".
وأضاف أن "هناك أيضًا الخطة متعددة السنوات، التي سيتم تحديد إطارها من قبل رئيس أركان الجيش الإسرائيلي، هيرتسي هليفي بحلول سبتمبر/ أيلول، وسيوصي قائد البحرية اللواء ديفيد سلمى بدمج أوسع للبحرية في عملية صنع القرار في الجيش الإسرائيلي".
يذكر أنه في العام 2022، نفذت البحرية الإسرائيلية نحو 50 عملية قبالة سواحل غزة والبحر الأحمر والساحة الشمالية قبالة لبنان وسوريا ووجهات أبعد، كجزء من الاستعداد لتدهور أمني، يمكن خلاله مهاجمة قواعد إسرائيلية.