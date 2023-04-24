تقرير عبري: إسرائيل تستعد لـ"تدهور أمني" على الجبهة البحرية

وبحسب موقع "واللا" العبري، فإنه من بين الصواريخ، هناك تقدير بأن إيران نقلت إلى حزب الله صاروخًا باليستيًا أحادي المرحلة، يمكنه ضرب أهداف بحرية على بعد 400 كيلومتر، وقد يصل قريبًا إلى 700 كيلومتر.

ولهذا الصاروخ رأس حربي قتالي يبلغ وزنه 650 كيلوغرامًا، وتم دمج نظام صاروخ موجه فيه بحيث يسمح له بالوصول إلى دقة تبلغ 8 أمتار ونصف.

وأضاف التقرير أن "الجيش الإسرائيلي حذّر أيضًا من اتساع طيف التهديدات البحرية لإسرائيل المباشرة وغير المباشرة، إذ أصبحت التهديدات تشمل العراق واليمن وسوريا ولبنان وغزة".

وتابع: "لكن قبل كل شيء، ازداد التهديد من إيران، لذلك هناك نية لزيادة الاشتباك معها، مع التركيز على الساحة البحرية".

ولفت "واللا" إلى أن "المؤسسة الدفاعية الإسرائيلية، تسلط اهتمامها أيضًا على السفن المدنية الإيرانية التي تم تحويلها إلى نشاط عسكري في البحر الأحمر، وتشمل صواريخ أرض - بحر، وصواريخ أرض- جو، وطائرات دون طيار، ولذلك تعمل البحرية، اليوم، بالفعل ضد إيران واليمن وما وراءهما"، بحسب التقرير.