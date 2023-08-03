بلينكن يحذر من تحويل الجوع إلى "سلاح"

وقال مسؤول في وزارة الخارجية رافضا الكشف عن اسمه، مساء الأربعاء، إن واشنطن تعتزم أن "تصدر بيانا مشتركا يدين استخدام الغذاء كسلاح حرب"، لكي يعتمد على هامش الاجتماع وقد وقعته أكثر من 75 دولة.

وأضاف مسؤول آخر للصحافيين أن بلينكن لا يريد تحويل الاجتماع إلى "مواجهة مع روسيا".

لكن موسكو ستكون في مرمى النيران بسبب عملياتها في أوكرانيا، وانسحابها الأخير من اتفاق تصدير الحبوب في البحر الأسود.

ورفضت روسيا الشهر الماضي تمديد الاتفاق الذي سمح بتصدير الحبوب الأوكرانية عبر البحر الأسود؛ ما أدى إلى ارتفاع أسعار الحبوب الذي أثر بشدة على الدول الفقيرة.

الاتفاق الذي وقع في تموز/يوليو 2022 مع تركيا بصفتها وسيطا مدعوما من الأمم المتحدة بين أوكرانيا وروسيا هدفه التخفيف من خطر المجاعة في العالم، من خلال ضمان وصول الحبوب الأوكرانية إلى أسواق العمل رغم الحرب.

وقال المسؤول الأمريكي: "بعد أن أنهت روسيا مبادرة البحر الأسود، ارتفعت أسعار القمح مرة أخرى بنسبة 17%".