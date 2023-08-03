بلينكن يحذر من تحويل الجوع إلى "سلاح"
يلقي وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، كلمة أمام مجلس الأمن الدولي، الخميس، للتنديد باستخدام الغذاء كسلاح، كما أعلن مسؤولون في إشارة إلى روسيا بسبب الحرب في أوكرانيا.
تسلمت الولايات المتحدة الرئاسة الدورية لمجلس الأمن، الثلاثاء، وسيستخدم بلينكن هذا المنبر لكي يجعل مكافحة انعدام الأمن الغذائي، لا سيما تلك المرتبطة بالنزاعات، موضوعا لاجتماع مجلس الأمن.
وسيقول بلينكن أمام المجلس إن "الجوع يجب ألا يشكل سلاحا".
وقال مسؤول في وزارة الخارجية رافضا الكشف عن اسمه، مساء الأربعاء، إن واشنطن تعتزم أن "تصدر بيانا مشتركا يدين استخدام الغذاء كسلاح حرب"، لكي يعتمد على هامش الاجتماع وقد وقعته أكثر من 75 دولة.
وأضاف مسؤول آخر للصحافيين أن بلينكن لا يريد تحويل الاجتماع إلى "مواجهة مع روسيا".
لكن موسكو ستكون في مرمى النيران بسبب عملياتها في أوكرانيا، وانسحابها الأخير من اتفاق تصدير الحبوب في البحر الأسود.
ورفضت روسيا الشهر الماضي تمديد الاتفاق الذي سمح بتصدير الحبوب الأوكرانية عبر البحر الأسود؛ ما أدى إلى ارتفاع أسعار الحبوب الذي أثر بشدة على الدول الفقيرة.
الاتفاق الذي وقع في تموز/يوليو 2022 مع تركيا بصفتها وسيطا مدعوما من الأمم المتحدة بين أوكرانيا وروسيا هدفه التخفيف من خطر المجاعة في العالم، من خلال ضمان وصول الحبوب الأوكرانية إلى أسواق العمل رغم الحرب.
وقال المسؤول الأمريكي: "بعد أن أنهت روسيا مبادرة البحر الأسود، ارتفعت أسعار القمح مرة أخرى بنسبة 17%".
ألحقت مسيّرات روسية، الأربعاء، أضرارا بالبنية التحتية في ميناء أوكراني على نهر الدانوب، حيث استهدفت موسكو منشآت حيوية لشحنات الحبوب من أوكرانيا بعد انهيار اتفاق البحر الأسود.
وقال المسؤول الأمريكي أيضا، إن بلينكن سيعلن عن تمويل جديد بقيمة 362 مليون دولار لبرامج مكافحة انعدام الأمن الغذائي وسوء التغذية في 12 دولة إفريقية وفي هايتي.
وأفاد مسؤولون أمريكيون بأن حوالي 345 مليون شخص في 79 دولة يعانون من انعدام الأمن الغذائي الحاد.
وتعد تداعيات التغير المناخي بين الأسباب العديدة للجوع في العالم، إلى جانب النزاعات المسلحة.