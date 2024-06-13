بعد استبعاده من الترشح.. نجاد يشيد بنظام الشاه في إيران

قال الرئيس الإيراني الأسبق محمود أحمدي نجاد، إن نظام الشاه محمد رضا بهلوي أنجز الكثير من العمل وكان يسعى إلى زيادة رفاهية الشعب الإيراني.

وذكر نجاد في أول مقابلة له بعد استبعاده من سباق الانتخابات الرئاسية المبكرة من قبل مجلس صيانة الدستور، في إشارة إلى فترة حكم بهلوي في إيران: "كان هناك الكثير من العمل قبل الثورة".

وأضاف نجاد في حديثه لموقع وكالة أنباء "الأخبار العاجلة" الإيراني، "ربما كانت لدينا مشاكل مع بعض التوجهات، لكنهم في ذلك الوقت كانوا يتطلعون أيضًا إلى كبح التضخم وزيادة الرفاهية".

كما قال الرئيس الإيراني السابق، الذي رفض مجلس صيانة الدستور مؤخرًا ترشحه للانتخابات الرئاسية المقررة في الـ28 من يونيو/حزيران الجاري، "إلى متى نريد أن نكون على خلاف مع أمريكا؟".

كما انتقد محمود أحمدي نجاد احتلال السفارة الأمريكية في طهران بداية الثورة، وقال: "كان من الممكن حل القضايا مع أمريكا، لكن بعض الناس احتلوا السفارة وأصبح الأمر صعبًا".

وقام أحمدي نجاد بالتسجيل للفترة الرابعة عشرة من الانتخابات الرئاسية، ولكن بعد أسبوع، نشرت وزارة الداخلية قائمة المرشحين النهائيين لهذه الانتخابات، وأصبح من الواضح أن أهلية نجاد مرفوضة.

وقال أحمدي نجاد هذه الكلمات بينما كانت كلماته القاسية ضد مسؤولين آخرين في الجمهورية الإسلامية خلال فترة رئاسته مصحوبة بالكثير من الجدل.