تقرير أممي: تهم "العنف الجنسي" تلاحق حماس والجيش الإسرائيلي

نددت الأمم المتحدة بتزايد أعمال العنف الجنسيّ المرتبطة بالنزاعات في 2023، مشيرة بصورة خاصة في تقرير نشر الجمعة إلى"اعتداءات جنسية" ارتكبتها القوات الإسرائيلية في الضفة الغربية و"معلومات مقنعة" عن اغتصاب رهائن خطفوا خلال هجوم حركة حماس على إسرائيل ونقلوا إلى قطاع غزة.

وقال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش في تقريره السنوي حول هذه المسألة إنه "في 2023، عرّض اندلاع النزاعات وتصاعدها المدنيين إلى مستويات أعلى من أعمال العنف الجنسي المرتبطة بالنزاعات، أججها انتشار الأسلحة وتزايد العسكرة".

وبحسب "فرانس برس"، نسب التقرير أعمال العنف الجنسي إلى "مجموعات مسلحة تابعة للدولة أو غير تابعة للدولة" تتصرف في غالب الأحيان "دون أي عقاب"، مشيرا إلى استهداف "نساء وفتيات من النازحين واللاجئين والمهاجرين" بصورة خاصة.

ويشير تعبير "العنف الجنسي المرتبط بالنزاعات" إلى أعمال الاغتصاب، والاستعباد الجنسي، والدعارة القسرية، والحمل والإجهاض، والتعقيم، والتزويج القسري، وأي شكل آخر من العنف الجنسي على علاقة مباشرة أو غير مباشرة بنزاع.

وأكد غوتيريش في التقرير الذي يستعرض الوضع في الضفة الغربية، والسودان، وأفغانستان، وأفريقيا الوسطى، وجمهورية الكونغو الديموقراطية، وبورما ومالي، وهايتي، أن هذه الأعمال لا تزال "تستخدم كتكتيك حربي، وتعذيب، وإرهاب، وسط تفاقم الأزمات السياسية والأمنية".