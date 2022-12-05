روسيا تستهدف أوكرانيا بهجمات صاروخية جديدة

واستهدفت القوات الروسية منشآت الطاقة الأوكرانية بشكل متزايد في الأسابيع الأخيرة بينما تواجه انتكاسات في ساحة المعركة، مما تسبب في انقطاع التيار الكهربائي مع حلول فصل الشتاء.

من جهتها، قالت شركة الطاقة الأوكرانية المملوكة للدولة "أوكرنرجو" إن بنيتها التحتية تضررت في الهجمات الصاروخية الروسية ما تسبب في حالات انقطاع طارئ للكهرباء.

وأوردت الشركة في بيان: "يعمل منسقو الاستجابة للطوارئ في أوكرنرجو على الحفاظ على الاتزان في منظومة الطاقة".

ولم يورد البيان أسماء المرافق التي أصيبت في الهجمات.