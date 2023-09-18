وصف "الطاغية" يشعل أزمة دبلوماسية بين الصين وألمانيا

استدعت وزارة الخارجية الصينية السفيرة الألمانية في بكين بعد تصريحات وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك التي وصفت فيها الرئيس الصيني شي جينبينغ بأنه "طاغية"، وفقا لما أعلنته برلين اليوم الإثنين.

وأوضح ناطق باسم وزارة الخارجية الألمانية أن هذا الاستدعاء حصل الأحد.

ووصفت الصين هذا التعليق الذي أدلت به بيربوك في مقابلة مع محطة فوكس نيوز يوم 14 أيلول/سبتمبر خلال زيارة للولايات المتحدة بأنه "استفزاز سياسي".

وقالت الناطقة باسم وزارة الخارجية الصينية ماو نينغ خلال مؤتمرها الصحافي اليومي إن "هذه التعليقات لا معنى لها إطلاقا وتشكل إساءة بالغة لكرامة الصين السياسية واستفزازا سياسيا فاضحا".

وأضافت أن الصين "مستاءة بشدة" من هذا الكلام واتخذت "خطوات رسمية لدى الطرف الألماني عبر القنوات الدبلوماسية" من دون أي تفاصيل إضافية.