تركيا.. دعوات لاستقالة ميرال أكشنار من رئاسة "الحزب الجيد"

بدأ أعضاء في "الحزب الجيد" التركي، توجيه انتقادات لقيادة الحزب الذي تتزعمه ميرال أكشنار، على خلفية النتائج الهزيلة التي حققها في الانتخابات المحلية.

وحمّل بعض كوادر الحزب، أكشنار المسؤولية عن هذه النتائج، ودعوها إلى الاستقالة من رئاسة الحزب.

وعقدت أكشنار، بعد ظهر الإثنين، مؤتمراً صحفيًّا في المقر الرئيس للحزب في أنقرة، وقررت الدعوة إلى عقد مؤتمر استثنائي انتخابي للحزب بهدف "النقد الذاتي وتقييم نتائج الانتخابات"، التي شهدت انخفاضاً كبيراً في الأصوات.

ولم تعلن أكشنار، ما إذا كانت ستترشح لرئاسة الحزب من جديد في المؤتمر أم أنها ستستقيل.

وأظهرت نتائج الانتخابات المحلية، التي جرت الأحد، أن "الحزب الجيد" لم يحقق سوى 3.7% من أصوات الناخبين، حيث لم يفز سوى برئاسة ولاية واحدة و23 منطقة.

وكانت رئيسة السياسات الاقتصادية للحزب، بيلجه يلماز، أعلنت استقالتها من منصبها الليلة الماضية، ودعت فيها أكشنار إلى الاستقالة.