اليابان.. تصادم طائرتين في مطار هانيدا بطوكيو
قالت هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية (إن.إتش.كيه)، نقلا عن وزارة النقل، إن بعض الرحلات الجوية تأجلت في مطار هانيدا بالعاصمة طوكيو، اليوم السبت، بعد تصادم طائرتين على ما يبدو قرب مدرج طائرات بالمطار.
وأضافت أن الحادث لم يسفر عن إصابات، لكنه أدى إلى إغلاق أحد مدارج المطار الأربعة في حوالي الساعة الـ 11 صباحا (02:00 بتوقيت جرينتش).
وعرضت هيئة الإذاعة والتلفزيون مقطعا يُظهر طائرة تابعة لشركة طيران إيفا إيرويز وأخرى تابعة للخطوط الجوية التايلاندية على المدرج.
وظهر في المقطع جزء من جناح طائرة الخطوط الجوية التايلاندية يبدو مكسورا، كما شوهد ما قد يكون حطاما قرب المدرج.
ولم ترد وزارة النقل اليابانية على الفور على طلب للتعقيب.