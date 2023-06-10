اليابان.. تصادم طائرتين في مطار هانيدا بطوكيو

قالت هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية (إن.إتش.كيه)، نقلا عن وزارة النقل، إن بعض الرحلات الجوية تأجلت في مطار هانيدا بالعاصمة طوكيو، اليوم السبت، بعد تصادم طائرتين على ما يبدو قرب مدرج طائرات بالمطار.

وأضافت أن الحادث لم يسفر عن إصابات، لكنه أدى إلى إغلاق أحد مدارج المطار الأربعة في حوالي الساعة الـ 11 صباحا (02:00 بتوقيت جرينتش).