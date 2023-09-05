انقلابيو النيجر: محادثات جارية من أجل انسحاب القوات الفرنسية "سريعًا"

أكّد رئيس وزراء النيجر الذي عيّنه النظام العسكري، الإثنين، أنّ "محادثات جارية" من أجل انسحاب "سريع" للقوات الفرنسية المتمركزة في البلاد، آملاً بـ"الحفاظ على تعاون" مع فرنسا.

وإذ ذكّر بأنّ حكومة النيجر ألغت اتفاقات عسكرية مبرمة مع باريس، اعتبر علي محمد الأمين زين أنّ القوات الفرنسية "هي في وضع غير قانوني"، موضحاً أنّ "المحادثات الجارية ينبغي أن تتيح انسحاب هذه القوات سريعاً جداً".

وأضاف في مؤتمر صحافي: "ما يهمّنا هو أن نحافظ على تعاون مع بلد تقاسمنا معه أموراً كثيرة، إذا كان ذلك ممكناً".

ومنذ انقلاب 26 تموز/يوليو، بلغ التوتر الدبلوماسي ذروته بين العسكريين الحاكمين وفرنسا التي لا تعترف بشرعيتهم.

وينتشر نحو 1500 جندي فرنسي في النيجر حيث يشاركون في التصدي للجهاديين في إطار اتفاقات عسكرية ثنائية.

وألغى العسكريون في الثالث من آب/أغسطس العديد من هذه الاتفاقات.

كذلك، سحبت النيجر الحصانة الدبلوماسية من سفير فرنسا سيلفان إيتيه وأمرته بمغادرة البلاد.

لكنّ فرنسا التي تصرّ على عدم الاعتراف بالسلطات الجديدة في نيامي، أكّدت أنّها لا تعتزم تنفيذ هذه القرارات، سواء ما يتعلق بجنودها أو بسفيرها.

واعتبر زين، الإثنين، أنّ السفير الفرنسي "تصرّف بازدراء" حين رفض تلبية دعوة وُجّهت إليه لعقد لقاء مع السلطات في 25 آب/أغسطس.

وتظاهر عشرات الآلاف في نيامي، نهاية الأسبوع الفائت؛ مطالبين برحيل القوات الفرنسية.