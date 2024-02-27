عقوبات أمريكية ضد قياديين بفيلق القدس وميليشيا الحوثي

أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية في بيان، اليوم الثلاثاء، أن الولايات المتحدة اتخذت إجراءات تستهدف نائب قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني وعضوا في ميليشيا الحوثي.

وطالت العقوبات الأمريكية، بحسب ما نقلت "رويترز"، مالك ومشغل سفينة تُستخدم لشحن السلع الإيرانية لدعم ميليشيا الحوثي في اليمن.

ومطلع شهر فبراير، فرضت الولايات المتحدة عقوبات على 4 شركات يقع مقرها في إيران وهونغ كونغ؛ بسبب توفيرها مواد وأدوات تكنولوجية لبرنامجي الصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة في إيران.