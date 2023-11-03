الولايات المتحدة تبدأ ترحيل عدد كبير من الموريتانيين

أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية بدء عملية ترحيل "عدد كبير من الموريتانيين إلى وطنهم"، مؤكدة أن العملية تتم بالتعاون مع الحكومة الموريتانية.

وذكرت السفارة الأمريكية في نواكشوط، في منشور على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أن الموريتانيين الذين تم ترحيلهم "يفتقرون إلى تصريح قانوني للبقاء في الولايات المتحدة".

وقالت السفارة إن عملية الترحيل تؤكد التعاون والشراكة الأمنية المتنامية بين الولايات المتحدة وموريتانيا، اللتين تتقاسمان أولويات الأمن القومي المتمثلة في الالتزام بأنظمة الهجرة ودعم سيادة القانون.

وأضافت أن عملية الترحيل تأتي "في إطار جهود التعاون لإنفاذ قوانين الهجرة وإحباط محاولات الهجرة غير الشرعية التي تشكل خطرا على سلامة ورفاهية الموريتانيين".