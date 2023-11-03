الولايات المتحدة تبدأ ترحيل عدد كبير من الموريتانيين
أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية بدء عملية ترحيل "عدد كبير من الموريتانيين إلى وطنهم"، مؤكدة أن العملية تتم بالتعاون مع الحكومة الموريتانية.
وذكرت السفارة الأمريكية في نواكشوط، في منشور على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أن الموريتانيين الذين تم ترحيلهم "يفتقرون إلى تصريح قانوني للبقاء في الولايات المتحدة".
وقالت السفارة إن عملية الترحيل تؤكد التعاون والشراكة الأمنية المتنامية بين الولايات المتحدة وموريتانيا، اللتين تتقاسمان أولويات الأمن القومي المتمثلة في الالتزام بأنظمة الهجرة ودعم سيادة القانون.
وأضافت أن عملية الترحيل تأتي "في إطار جهود التعاون لإنفاذ قوانين الهجرة وإحباط محاولات الهجرة غير الشرعية التي تشكل خطرا على سلامة ورفاهية الموريتانيين".
وكانت السفيرة الأمريكية في موريتانيا سينثيا كيرشت قد عقدت جلسة مباحثات مع وزير الداخلية واللامركزية الموريتاني محمد أحمد ولد محمد الأمين، بحضور الأمين العام للوزارة محفوظ ولد إبراهيم.
وقالت وزارة الداخلية واللامركزية الموريتانية في إيجاز نشرته على صفحتها في فيسبوك، إن اللقاء بحث أوجه التعاون القائم بين البلدين وسبل تعزيزها خاصة في المجالات الموكلة لقطاع الداخلية واللامركزية.
يذكر أن معطيات رسمية أمريكية أظهرت أن عدد الموريتانيين الذين دخلوا الأراضي الأمريكية خلال السنتين الأخيرتين تجاوز 15 ألف شخص، وذلك وفقا لأرقام الجمارك وحرس الحدود الأمريكيين.
وكشفت هذه الأرقام أن عدد الموريتانيين الذين تمكنوا من دخول الأراضي الأمريكية خلال الفترة من تشرين الأول أكتوبر 2021 إلى أكتوبر 2023 وصل إلى 15.594 موريتاني، وذلك عبر الهجرة غير النظامية، حيث سلكوا طريقا يمر بعدة دول أمريكية قبل الوصول إلى جدار المكسيك، وعبوره باتجاه الولايات المتحدة.