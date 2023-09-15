عناصر من وكالة أمن النقل الأمريكية يسرقون أمتعة مسافرين في ميامي‎

كشف تقرير لشبكة "سي بي أس نيوز" الأمريكية، أن كاميرات المراقبة ضبطت اثنين من عناصر وكالة أمن النقل الأمريكية وهم يسرقون أمتعة المسافرين في مطار ميامي الدولي بولاية كاليفورنيا.

ونشر مكتب الادعاء العام الأمريكي مقطعاً مصوراً يُظهر أحد موظفي وكالة أمن النقل الأمريكية وهو يقوم بفحص إحدى الحقائب، وقام بوضع شيء ما في جيبه، ثم يأتي آخر بعد لحظات، ليتبين أنه كان يعبث بمحفظة لأحد المسافرين، ودسَّ، على ما يبدو، نقودًا في جيبه بعد أن أخرجها من محفظة المسافر.

وأشار التقرير إلى أن عنصرًا أمنيًا، يبلغ من العمر 33 عامًا، وآخر يبلغ من العمر 20 عامًا، عملا معًا على سرقة أموال من حقائب المسافرين عند نقطة تفتيش في المطار، بتاريخ 29 يونيو/حزيران الماضي.