كليجدار أوغلو يحاول استمالة الشباب التركي قبل جولة الإعادة

وتراجعت الأصول التركية لليوم الثاني، خاصة السندات الحكومية وسندات الشركات وأسهم البنوك، إذ يتوقع المستثمرون فوز أردوغان بولاية أخرى مدتها خمس سنوات، ومواصلة سياساته الاقتصادية غير التقليدية.

ومع ذلك، يسعى كليجدار أوغلو (74 عامًا) إلى حشد مؤيديه، وكثير منهم محبطون الآن، بمحاولة الإشارة إلى جانب إيجابي للنتيجة.

وكتب في سلسلة تغريدات موجهة إلى من وصفهم بالشباب الأعزاء "رسالة تغيير ظهرت من صناديق الاقتراع.. أولئك الذين يريدون التغيير في هذا البلد هم الآن أكثر من الذين لا يريدون ذلك"، في إشارة إلى عدم تمكن أردوغان من الحصول على نسبة 50%.

وفي الانتخابات البرلمانية التي أجريت في الوقت نفسه، فاز تحالف الشعب الذي يضم حزب العدالة والتنمية بزعامة أردوغان وأحزابًا قومية وإسلامية بما يصل إلى 322 من أصل 600 مقعد في البرلمان الجديد، وحقق الرئيس بذلك أغلبية ستمكنه من القول إن التصويت لصالحه سيضمن الاستقرار.

ويحاول كليجدار أوغلو استمالة الناخبين الشباب بالإشارة إلى أزمة غلاء المعيشة، والتي تفاقمت في تركيا نتيجة إصرار أردوغان على خفض أسعار الفائدة، مما تسبب في انخفاض حاد في قيمة الليرة وارتفاع التضخم.

وخاطبهم قائلًا: "ليس لديكم ما يكفي من المال لأي شيء.. سلبت منكم بهجة الحياة، بينما يجب أن يتحرر الشباب من القلق".

وأضاف: "لن تستعيدوا شبابكم مرة أخرى.. لدينا 12 يومًا للخروج من هذا النفق المظلم".