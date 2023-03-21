فرنسا تدعو وزيرا إسرائيليا إلى "التحلي بالوقار"
استنكرت فرنسا، اليوم الثلاثاء، تصريحات وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموطريتش، بعدما نفى، الأحد، وجود الفلسطينيين كأفراد وشعب، خلال أمسية نظمتها جماعة صهيونية في باريس.
وقالت وزارة الخارجية الفرنسية في بيان: "ندعو الأشخاص المُعيّنين في مناصب رفيعة في الحكومة الإسرائيلية إلى التحلي بالوقار المطلوب واحترام كرامة الآخرين والامتناع عن أي أعمال أو تصريحات تساهم في تصعيد التوتر".
واعتبرت الخارجية الفرنسية في بيانها أن تصريحات الوزير الإسرائيلي "مخزية وغير مسؤولة".
وكان سموطريتش قد قال في بث مباشر على فيسبوك خلال زيارة خاصة إلى باريس الأحد: "لا يوجد فلسطينيون لأنه لا يوجد شعب فلسطيني"، وتمّ تداول المقطع المصوّر على نطاق واسع عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
وأدلى سموطريتش بتصريحاته في وقت كانت تجري في منتجع شرم الشيخ المصري محادثات لإعادة الهدوء بين الجانبين الإسرائيلي والفلسطيني.
وأضاف سموطريتش: "بعد 2000 عام في المنفى يعود شعب إسرائيل إلى دياره.. هناك عرب حولهم لا يحبون ذلك، اخترعوا شعبا وهميا ويدعون حقوقا وهمية في أرض إسرائيل فقط لمحاربة الحركة الصهيونية".