فرنسا تدعو وزيرا إسرائيليا إلى "التحلي بالوقار"

استنكرت فرنسا، اليوم الثلاثاء، تصريحات وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموطريتش، بعدما نفى، الأحد، وجود الفلسطينيين كأفراد وشعب، خلال أمسية نظمتها جماعة صهيونية في باريس.

وقالت وزارة الخارجية الفرنسية في بيان: "ندعو الأشخاص المُعيّنين في مناصب رفيعة في الحكومة الإسرائيلية إلى التحلي بالوقار المطلوب واحترام كرامة الآخرين والامتناع عن أي أعمال أو تصريحات تساهم في تصعيد التوتر".

واعتبرت الخارجية الفرنسية في بيانها أن تصريحات الوزير الإسرائيلي "مخزية وغير مسؤولة".