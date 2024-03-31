روسيا تطلق 16 صاروخا و11 مسيرة على أوكرانيا

وعلى مدى أكثر من أسبوع وفقا لوكالة "رويترز" كثفت روسيا بشدة حملتها الجوية على منشآت الطاقة الأوكرانية، الأمر الذي تسبب في أضرار بالغة وأثار مخاوف الأوكرانيين من العودة إلى انقطاع الكهرباء الذي شهدته البلاد في أول شتاء بعد الحرب.

وقالت شركة دي.تي.إي.كيه، أكبر شركة أوكرانية خاصة للطاقة، أمس السبت إن 5 من أصل 6 محطات كهرباء تابعة لها تضررت أو تهدمت؛ ما أدى إلى خسارة 80% من قدراتها لتوليد الطاقة، مضيفة أن الإصلاحات قد تستغرق ما يصل إلى 18 شهرا.