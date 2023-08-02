إسرائيل تتوقع مخاطر مالية "أعلى" بسبب "ضجة القضاء"

أصدر البنك المركزي في إسرائيل، يوم الأربعاء، قرارًا يقضي برفع درجة المخاطر التي تحدق بالنظام المالي في البلاد، بسبب الضجة التي تثار منذ أشهر حول تعديلات القضاء.

وبحسب صحيفة "هآرتس"، فإن درجة المخاطر المحتملة تم رفعها من مستوى "ضعيف – متوسط" إلى درجة "متوسط – مرتفع".

وعزا المركزي الإسرائيلي، هذه الخطوة إلى حالة عدم اليقين الراهنة إزاء الأوضاع، بينما تخرج احتجاجات حاشدة ضد تعديلات القضاء التي دفعت بها حكومة بنيامين نتنياهو اليمينية.

وأوضحت المؤسسة المالية، أن هذا التقييم الحديث يستند إلى جملة من العوامل العامة، مثل تأثيرات النمو والتضخم والإنفاق والتحصيل الضريبي، لكن أكبر خطر محدق بالاقتصاد في الوقت الحالي هو تعديلات القضاء.

وأضافت أن النظام المالي في إسرائيل يبقى مستقرًا بالفعل، لكن الدولة العبرية تأثرت رغم ذلك بارتفاع نسب الفائدة وتباطؤ الاقتصاد العالمي، بسبب سعي الحكومة إلى تقليص سلطات القضاء.

وتابع المركزي الإسرائيلي، أن تطورات وصدمات دولية كثيرة حصلت منذ بداية 2023، لكن العنصر المحلي هو الذي يقف وراء التطورات السلبية للسوق المحلية بإسرائيل.

وأشار إلى أن المخاوف المرتبطة بضجة تعديل القضاء أثرت أيضًا على معدلات صرف العملة.

وفي وقت سابق من السنة الحالية، كان حاكم البنك المركزي الإسرائيلي، أمير يارون، قد حذر من أن تؤدي أجندات الحكومة، إلى تنفير المستثمرين وهجرة الكفاءات من إسرائيل، مشددًا في الوقت نفسه على ضرورة صون استقلالية القضاء.

المصدر: هآرتس