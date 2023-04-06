ماكرون وفون دير لايين يلتقيان شي لإيصال صوت أوروبا بشأن أوكرانيا

باشر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الخميس، محادثاته في بكين لبناء "طريق مشترك" مع الصين قبل أن يلتقي نظيره شي جينبيغ حليف موسكو المقرب، الذي يأمل منه أن يلعب دور الوسيط في التوصل إلى السلام في أوكرانيا.

وقال الرئيس الفرنسي في مستهل اجتماع أول في قصر الشعب، قلب السلطة الصينية، مع رئيس الوزراء لي كيانغ، إن "القدرة على تشارك تحليل مشترك وبناء طريق مشترك أمر بالغ الأهمية".

وشدد على أهمية "الحوار بين الصين وفرنسا في هذه المرحلة المضطربة التي نمر بها".

ويعقد ماكرون لقاء منفرداً بعد الظهر مع نظيره الصيني شي جينبينغ قبل أن تنضم إليهما رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين في إطار اجتماع ثلاثي، حيث ينويان إيصال صوت أوروبا بشأن النزاع في أوكرانيا المتواصل منذ أكثر من سنة.