قائد الجيش الأوكراني: هجمات روسيا في 2025 فشلت

أكد قائد الجيش الأوكراني أولكسندر سيرسكي أن "الهجمات التي شنتها روسيا في فصلي الربيع والصيف من العام الجاري فشلت في تحقيق أهدافها"، مضيفا أن ذخيرة المدفعية التي تطلقها روسيا تعادل مثلي ما تطلقه أوكرانيا في ساحة المعركة.

وقال سيرسكي لصحفيين خلال اجتماع: "يمكن القول إن حملة الروس في الربيع والصيف تعثرت فعليا"، وفق ما نقلت وكالة "رويترز".

وكانت روسيا تحقق مكاسب تدريجية في عدة مواقع على خط الجبهة بعد أن أعاق نشر طائرات مسيرة للاستطلاع والهجوم على نطاق واسع تحقيق تقدم سريع مثل الذي شهده عام 2022.

وتقول أوكرانيا إن التقدم المحدود كبّد روسيا خسائر بشرية كبيرة. ونادرا ما يتحدث طرفا الحرب عن الخسائر البشرية، لكن بعض التقديرات الاستخباراتية الغربية تشير إلى أن عدد القتلى والجرحى في أوكرانيا يزيد على مليون شخص.

وأضاف سيرسكي أن روسيا فشلت في خططها لإنشاء "منطقة عازلة" في منطقتي سومي وخاركيف والاستيلاء على مدينة بوكروفسك والسيطرة على منطقة دونيتسك بأكملها.

والاستيلاء على دونيتسك بأكملها من أهم أهداف الحرب بالنسبة لروسيا التي تسيطر حاليا على أكثر من 70 % من المنطقة وتتقدم فيها ببطء.

وأوضح سيرسكي أيضا أنه خلال الشهرين الماضيين، ضربت أوكرانيا 85 منشأة عسكرية أو منشأة عسكرية صناعية على الأراضي الروسية، بما في ذلك قواعد جوية ومستودعات ومصانع.

وغيّر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب هذا الأسبوع فجأة وجهة نظره بشأن الحرب، فبعد أن كان يقول إن كييف ليس لديها أي أوراق تلعب بها، أصبح يرى أنه يمكن لأوكرانيا أن تستعيد جميع الأراضي التي فقدتها حتى الآن والتي تقدر بحوالي 20 بالمئة من إجمالي أراضيها.