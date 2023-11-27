تايلاند تكشف عن الوضع الصحي لمحتجزيها المطلق سراحهم

قال رئيس الوزراء التايلاندي سريتا تافيسين، الإثنين إن المحتجزين التايلانديين الثلاثة الذين أطلقت حركة حماس سراحهم من قطاع غزة في صحة جيدة.

وأضاف على موقع إكس "أنا مسرور"، مشيرًا إلى أن ثلاثتهم في صحة جيدة ولا يحتاجون إلى رعاية طبية عاجلة.

وقالت وزارة الخارجية التايلاندية في بيان إنه تم حتى الآن إطلاق سراح 17 من التايلانديين الذين احتجزتهم حماس خلال هجومها على مستوطنات غلاف غزة في السابع من تشرين الأول/أكتوبر، مضيفة أنه سيجري إعادتهم إلى تايلاند في أقرب وقت ممكن.